Die SV Elversberg setzt am 32. Spieltag der 2. Bundesliga ein kräftiges Ausrufezeichen im Aufstiegskampf.

Die Saarländer fertigen den direkten Konkurrenten SC Paderborn mit 5:1 ab und springen damit auf einen direkten Aufstiegsplatz.

ÖFB-Legionär Nicolas Kristof steht bei den Gastgebern über die volle Distanz im Tor und erlebt eine dominante Vorstellung seiner Vorderleute.

Elversberg überrollt Paderborn

Die Hausherren starten furios: Nach einer Ecke verlängert Lukas Petkov, Maximilian Rohr trifft per Kopf zum 1:0 (4.).

Nur wenig später erhöht Elversberg nach einem sehenswerten Angriff: Lasse Günther legt quer auf David Mokwa, der zum 2:0 einschiebt (17.).

Der überragende Petkov sorgt dann selbst für klare Verhältnisse. Nach einem Zuspiel in die Tiefe bleibt er cool und stellt auf 3:0 (28.), ehe er kurz vor der Pause sogar noch das 4:0 nachlegt (42.).

Ergebniskosmetik und spätes Finish

Nach dem Seitenwechsel gelingt Paderborn durch Calvin Brackelmann zumindest der Ehrentreffer (4:1). Den Schlusspunkt setzt jedoch Raif Adam, der in der Nachspielzeit zum 5:1 trifft.

Für die Gäste endet ein gebrauchter Tag mit einer Gelb-Roten Karte für Steffen Tigges.

Hannover verspielt Sieg – Dreikampf spitzt sich zu

Im Parallelspiel lässt Hannover 96, die auf den verletzten ÖFB-Stürmer Benedikt Pichler verzichten müssen, wichtige Punkte liegen. Gegen Preußen Münster geraten die Niedersachsen früh mit 0:2 in Rückstand.

Zwar dreht Hannover die Partie durch einen Doppelpack von Bundu und ein Tor von Thórdarson, doch in der Nachspielzeit schlägt Hendrix zum 3:3 zu.

Damit bleibt Hannover punktgleich mit Paderborn auf dem dritten Rang – einen Zähler hinter Elversberg, die nun Zweiter sind und vom erstmaligen Bundesliga-Aufstieg träumen dürfen.

Schalke fix Meister – Darmstadt raus

Durch die Paderborn-Niederlage steht zudem der FC Schalke 04 vorzeitig als Meister fest.

Der Karlsruher SC besiegt mit ÖFB-Kicker Christoph Kobald den SV Darmstadt 98 mit 2:1, wodurch sich die Hessen endgültig aus dem Aufstiegskampf verabschieden.

Spannung im Abstiegskampf

Im Franken-Derby zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg gibt es ein 1:1. Zu wenig für die "Kleeblätter", die damit Vorletzter bleiben.

Wichtige Punkte holt hingegen der 1. FC Magdeburg mit einem 1:0-Heimsieg gegen Hertha BSC, der den Ostdeutschen etwas Luft im Tabellenkeller verschafft.

Preußen Münster verhindert durch das 3:3-Remis gegen Hannover zwar den vorzeitigen Abstieg, liegt aber weiterhin fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer – bei nur noch zwei ausstehenden Spielen.