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Maximilian Rohr
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David Mokwa Ntusu
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Lukas Petkov
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Lukas Petkov
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Raif Adam
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Calvin Marc Brackelmann
5:1-Gala! Elversberg stürmt auf direkten Aufstiegsplatz
Die SV Elversberg fertigt Paderborn im Topspiel ab und springt auf Rang zwei. Hannover patzt spät, Schalke ist fix Meister.
Die SV Elversberg setzt am 32. Spieltag der 2. Bundesliga ein kräftiges Ausrufezeichen im Aufstiegskampf.
Die Saarländer fertigen den direkten Konkurrenten SC Paderborn mit 5:1 ab und springen damit auf einen direkten Aufstiegsplatz.
ÖFB-Legionär Nicolas Kristof steht bei den Gastgebern über die volle Distanz im Tor und erlebt eine dominante Vorstellung seiner Vorderleute.
Elversberg überrollt Paderborn
Die Hausherren starten furios: Nach einer Ecke verlängert Lukas Petkov, Maximilian Rohr trifft per Kopf zum 1:0 (4.).
Nur wenig später erhöht Elversberg nach einem sehenswerten Angriff: Lasse Günther legt quer auf David Mokwa, der zum 2:0 einschiebt (17.).
Der überragende Petkov sorgt dann selbst für klare Verhältnisse. Nach einem Zuspiel in die Tiefe bleibt er cool und stellt auf 3:0 (28.), ehe er kurz vor der Pause sogar noch das 4:0 nachlegt (42.).
Ergebniskosmetik und spätes Finish
Nach dem Seitenwechsel gelingt Paderborn durch Calvin Brackelmann zumindest der Ehrentreffer (4:1). Den Schlusspunkt setzt jedoch Raif Adam, der in der Nachspielzeit zum 5:1 trifft.
Für die Gäste endet ein gebrauchter Tag mit einer Gelb-Roten Karte für Steffen Tigges.
Hannover verspielt Sieg – Dreikampf spitzt sich zu
Im Parallelspiel lässt Hannover 96, die auf den verletzten ÖFB-Stürmer Benedikt Pichler verzichten müssen, wichtige Punkte liegen. Gegen Preußen Münster geraten die Niedersachsen früh mit 0:2 in Rückstand.
Zwar dreht Hannover die Partie durch einen Doppelpack von Bundu und ein Tor von Thórdarson, doch in der Nachspielzeit schlägt Hendrix zum 3:3 zu.
Damit bleibt Hannover punktgleich mit Paderborn auf dem dritten Rang – einen Zähler hinter Elversberg, die nun Zweiter sind und vom erstmaligen Bundesliga-Aufstieg träumen dürfen.
Schalke fix Meister – Darmstadt raus
Durch die Paderborn-Niederlage steht zudem der FC Schalke 04 vorzeitig als Meister fest.
Der Karlsruher SC besiegt mit ÖFB-Kicker Christoph Kobald den SV Darmstadt 98 mit 2:1, wodurch sich die Hessen endgültig aus dem Aufstiegskampf verabschieden.
Spannung im Abstiegskampf
Im Franken-Derby zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg gibt es ein 1:1. Zu wenig für die "Kleeblätter", die damit Vorletzter bleiben.
Wichtige Punkte holt hingegen der 1. FC Magdeburg mit einem 1:0-Heimsieg gegen Hertha BSC, der den Ostdeutschen etwas Luft im Tabellenkeller verschafft.
Preußen Münster verhindert durch das 3:3-Remis gegen Hannover zwar den vorzeitigen Abstieg, liegt aber weiterhin fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer – bei nur noch zwei ausstehenden Spielen.