Messner ist Trainerjob los - Ex-Salzburg-Coach übernimmt

Gernot Messner muss seinen Posten als Interimstrainer bei Grashoppers Zürich räumen.

Wie der Schweizer Klub bekannt gibt, heißt der neue Chefcoach ab kommendem Montag Peter Zeidler. Der ehemalige Salzburg-Trainer wurde erst Mitte April bei Lausanne-Sport entlassen. Der Vertrag des 63-jährigen Deutschen in Zürich gilt unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Zeidler ist damit der dritte Trainer in der laufenden Saison. Ex-Blau-Weiß-Linz-Coach Gerald Scheiblehner wurde nach 16 Niederlagen Mitte März entlassen.

Messner: "Es war für mich eine besondere Aufgabe"

Die Grasshoppers liegen in der Schweizer Super League auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Vorsprung auf Schlusslicht Winterthur beträgt bei noch vier ausstehenden Spielen acht Punkte.

Das Spiel am Sonntag gegen Servette FC betreut laut Klubangaben weiterhin interimistisch Messner, der die Mannschaft die gesamte Trainingswoche bereits auf diese Partie vorbereitet hat.

"Es war für mich eine besondere Aufgabe, die Mannschaft in dieser Phase interimistisch zu betreuen. Ich wünsche Peter Zeidler und der Mannschaft von Herzen viel Erfolg", sagt Messner.