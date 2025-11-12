NEWS

ÖFB-Legionär bekommt BVB-Legende als Trainer

Eine schwarz-gelbe Ikone soll den Klub eines Austro-Kickers vor dem Abstieg bewahren.

Lukas Piszczek wird neuer Trainer von Julian Keiblinger.

Wie der polnische Klub GKS Tychy am Mittwoch offiziell bekanntgibt, übernimmt der ehemalige Nationalspieler und BVB-Star als neuer Cheftrainer.

Es ist der erste Cheftrainerposten im Profifußball für den mittlerweile 40-jährigen Polen. Piszczek unterschreibt beim Zweitligisten bis 2027 - Angebote aus der ersten Liga lehnte er ab.

BVB-Legende übernimmt Keiblinger-Klub

Zuvor war der einstige Rechtsverteidiger als Co-Trainer von Nuri Sahin beim BVB tätig. Danach übernahm er wieder als Trainer bei Jugendklub Goczalkowice im polnischen Unterhaus.

Sein neuer Klub liegt nach 16 Spieltagen auf dem 16. Rang - und damit auf einem direkten Abstiegsrang.

Mittendrin: der 24-jährige Niederösterreicher Julian Keiblinger. Der Außenbahnspieler spielt seit Sommer 2024 in der "Betclic 1. Liga" - im vergangenen Sommer verpflichteten die Polen den 2001er-Jahrgang vom SKN St. Pölten.

In der laufenden Saison startete er in jeder Partie, steht außerdem bereits bei drei Toren und drei Assists.

