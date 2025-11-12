💣Łukasz Piszczek 𝐧𝐨𝐰𝐲𝐦 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞𝐦 𝐆𝐊𝐒 𝐓𝐲𝐜𝐡𝐲! 💣— Klub Piłkarski GKS Tychy (@KP_GKSTychy) November 12, 2025
✍️Wybitny reprezentant 🇵🇱 podpisał z naszym klubem kontrakt do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Jego nowymi asystentami zostali Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk.🔝
🆕Nowy trener… pic.twitter.com/BrVJ2LNzg3
ÖFB-Legionär bekommt BVB-Legende als Trainer
Eine schwarz-gelbe Ikone soll den Klub eines Austro-Kickers vor dem Abstieg bewahren.
Lukas Piszczek wird neuer Trainer von Julian Keiblinger.
Wie der polnische Klub GKS Tychy am Mittwoch offiziell bekanntgibt, übernimmt der ehemalige Nationalspieler und BVB-Star als neuer Cheftrainer.
Es ist der erste Cheftrainerposten im Profifußball für den mittlerweile 40-jährigen Polen. Piszczek unterschreibt beim Zweitligisten bis 2027 - Angebote aus der ersten Liga lehnte er ab.
BVB-Legende übernimmt Keiblinger-Klub
Zuvor war der einstige Rechtsverteidiger als Co-Trainer von Nuri Sahin beim BVB tätig. Danach übernahm er wieder als Trainer bei Jugendklub Goczalkowice im polnischen Unterhaus.
Sein neuer Klub liegt nach 16 Spieltagen auf dem 16. Rang - und damit auf einem direkten Abstiegsrang.
Mittendrin: der 24-jährige Niederösterreicher Julian Keiblinger. Der Außenbahnspieler spielt seit Sommer 2024 in der "Betclic 1. Liga" - im vergangenen Sommer verpflichteten die Polen den 2001er-Jahrgang vom SKN St. Pölten.
In der laufenden Saison startete er in jeder Partie, steht außerdem bereits bei drei Toren und drei Assists.