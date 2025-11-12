Der Wolfsberger AC hat einen neuen Cheftrainer.

Ismail Atalan übernimmt den Posten von Peter Pacult. Das geben die Lavanttaler kurz nach dem Aus von Peter Pacult bekannt.

Der 45-Jährige betreute im Vorjahr die Kapfenberger SV in der ADMIRAL 2. Liga, wurde mit den Steirern Dritter und durfte sich über die Auszeichnung "Trainer der Saison" in LigaZwa freuen.

Erstes Training am Donnerstag

Jetzt übernimmt der Deutsch-Türke erstmals einen Job in der ADMIRAL Bundesliga.

"Ich freue mich sehr, nach Österreich zurückzukehren und neuer Trainer des Wolfsberger AC zu sein. Die Gespräche mit dem Präsidenten waren sehr konstruktiv und haben mir auch menschlich ein sehr gutes Gefühl gegeben", so Atalan.

Am Donnerstag wird der Pacult-Nachfolger seine erste Einheit mit der Mannschaft leiten.