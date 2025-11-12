NEWS

Ex-Chelsea-Star mit Herzproblemen ins Krankenhaus gebracht

Große Sorgen um einen ehemaligen Chelsea-Star: Dem Routinier droht nun sogar ein vorzeitiges Karriereende.

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Oscar musste mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Das gibt sein Klub FC Sao Paulo am Dienstagabend bekannt. Während Tests im Rahmen der Saisonvorbereitung soll es zu einem "Zwischenfall mit kardiologischen Veränderungen" bei dem Mittelfeldspieler gekommen sein.

Er soll auf einem Ergometer das Bewusstsein verloren haben.

Karriereende nach Heimkehr?

Oscar (34), der 48-mal für die brasilianische "Selecao" spielte und mit dem FC Chelsea die UEFA Europa League und zweimal die Premier League gewann, soll sich aktuell in "stabilem Zustand" befinden.

Bereits im August sollen bei ihm leichte Herzrhythmusstörungen festgestellt worden sein. Weitere Tests sollen nun eine genaue Diagnose bringen, Oscars sportliche Zukunft ist ungewiss.

Laut Medienberichten soll der Offensivmann ein vorzeitiges Karriereende in Erwägung ziehen. Erst im Jänner 2025 war Oscar nach acht Jahren beim chinesischen Erstligisten Shanghai Port zu seinem Heimatverein zurückgekehrt.

