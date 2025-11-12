Romano Schmid: Auf Augenhöhe mit Deutschlands Besten

"Romano Schmid ist in Bremen unangefochten", stellt Marco Friedl klar.

Der Mann muss es wissen, immerhin ist er Kapitän des SV Werder.

Tatsächlich ist Schmid aus dem Bremer Spiel längst nicht mehr wegzudenken. Seit Anfang 2024 steht der Steirer jedes Mal, wenn er fit ist, in der Startelf der Norddeutschen.

"Er ist unfassbar wichtig!"

Friedl schwärmt: "Er ist unfassbar wichtig. Er bringt gegen den Ball sehr viel mit und kann im Offensivspiel viele Situationen lösen, kreiert viele Chancen für die Innenspieler. Er ist in jedem Spiel, in dem er am Platz steht, enorm wichtig für unser Spiel."

In der laufenden Saison hat der 25-Jährige in zehn Bundesliga-Spielen zwei Tore und zwei Assists angeschrieben.

Beeindruckende Zahlen

Doch es sind die Zahlen hinter den Zahlen, die die bisherigen Vorstellungen des 29-fachen ÖFB-Teamspielers so beeindruckend machen.

3,6 expected Assists – das sind die aufgrund von Wahrscheinlichkeitsrechnung erwartbaren erfolgreichen Torabschlüssen nach seinen Vorlagen – sind der beste Wert in der gesamten deutschen Bundesliga.

27 Torschüsse hat er seinen Werder-Kollegen bereits aufgelegt. In dieser Kategorie ist nur Leipzigs David Raum besser.