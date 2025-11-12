Romano Schmid: Auf Augenhöhe mit Deutschlands Besten

NEWS

Werders Wichtigster liegt bei diversen Statistiken in der deutschen Bundesliga ganz vorne. Sein Kapitän Marco Friedl schwärmt aber auch von anderen Qualitäten.

"Romano Schmid ist in Bremen unangefochten", stellt Marco Friedl klar.

Der Mann muss es wissen, immerhin ist er Kapitän des SV Werder.

Tatsächlich ist Schmid aus dem Bremer Spiel längst nicht mehr wegzudenken. Seit Anfang 2024 steht der Steirer jedes Mal, wenn er fit ist, in der Startelf der Norddeutschen.

"Er ist unfassbar wichtig!"

Friedl schwärmt: "Er ist unfassbar wichtig. Er bringt gegen den Ball sehr viel mit und kann im Offensivspiel viele Situationen lösen, kreiert viele Chancen für die Innenspieler. Er ist in jedem Spiel, in dem er am Platz steht, enorm wichtig für unser Spiel."

In der laufenden Saison hat der 25-Jährige in zehn Bundesliga-Spielen zwei Tore und zwei Assists angeschrieben.

Beeindruckende Zahlen

Doch es sind die Zahlen hinter den Zahlen, die die bisherigen Vorstellungen des 29-fachen ÖFB-Teamspielers so beeindruckend machen.

3,6 expected Assists – das sind die aufgrund von Wahrscheinlichkeitsrechnung erwartbaren erfolgreichen Torabschlüssen nach seinen Vorlagen – sind der beste Wert in der gesamten deutschen Bundesliga.

27 Torschüsse hat er seinen Werder-Kollegen bereits aufgelegt. In dieser Kategorie ist nur Leipzigs David Raum besser.

Romano Schmid ist auch im ÖFB-Team längst Leistungsträger
Foto: ©GEPA

Und in noch einer Statistik führt Schmid die gesamte Liga an: 35 seiner Pässe in den Strafraum sind angekommen.

Wenn's ins letzte Drittel geht, ist er dabei

Nur drei Spieler haben mehr Ballberührungen im Angriffsdrittel, nur ein Spieler führt den Ball selbst öfter ins letzte Drittel.

In Summe hat Schmid im Schnitt bei 5,1 Torabschlüssen pro Partie seine Füße im Spiel – ligaweit Rang 8.

Kurzum, was die Offensive angeht, ist kaum ein Spieler in der deutschen Bundesliga präsenter als der ÖFB-Legionär.

Geplatzter Transfer

Das war schon in der Vorsaison über weite Strecken so. Umso überraschender, dass kein anderer Klub zuschlug. Schmid wurde unter anderem mit West Ham, Fulham und OSC Lille in Verbindung gebracht.

"Er hat uns sofort signalisiert, dass es keinen Romano geben wird, der enttäuscht ist und den Kopf in den Sand steckt."

Marco Friedl

Ob er erwartet hätte, dass der Offensivspieler auch in dieser Saison das Werder-Trikot tragen würde? "Ich habe es gehofft", lacht Friedl, "aber ich hätte mich für ihn gefreut."

Der Tiroler erklärt: "Ich weiß, dass er den nächsten Schritt gehen wollte, dass er den Wechsel vollziehen wollte. Das hat aber nicht funktioniert."

Sofort wieder voll da

Doch Schmid steckte all das offenbar bestens weg.

Sein Kapitän lobt: "Er hat uns sofort signalisiert, dass es keinen Romano geben wird, der enttäuscht ist und den Kopf in den Sand steckt. Er war ab dem Moment, an dem klar war, dass er hier bleibt, voll da und hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt."

