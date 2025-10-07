Suche
    news

    Nach Derby-Sieg: GC-Trainer Scheiblehner mit Lob überhäuft

    Dem Ex-Blau-Weiß-Linz-Trainer werden in der Schweiz Rosen gestreut.

    Nach Derby-Sieg: GC-Trainer Scheiblehner mit Lob überhäuft Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Gerald Scheiblehner ist in der Schweiz in aller Munde.

    Der Neo-Coach des Grasshopper Club Zürich wird nach dem 3:0-Derbysieg über den FC Zürich mit Lob überhäuft. Dem Schweizer Ex-Internationalen Admir Mehmedi imponiert bei "blue Sport" speziell die Abwehrarbeit der Hopper: "Nach vorne verteidigen, proaktives Verteidigen, Gegenpressing in Perfektion – man spricht immer von diesen Wörtern. Aber das auf den Platz zu bringen – es ist die Arbeit des Trainers, die das ausmacht."

    Für den ehemaligen Leverkusen-Legionär sei die Arbeit Scheiblehners alles andere als selbstverständlich, er hole "aus einer durchschnittlichen Mannschaft" alles heraus: "Das zeigt in meinen Augen, dass er ein überragender Trainer ist. Er arbeitet gut, detailliert, er hat eine fitte Mannschaft. Es ist eine klare Handschrift von Fußball zu erkennen."

    Erster GC-Derby-Sieg seit fast zwei Jahren

    Rolf Fringer, ehemaliger Schweiz-Teamchef und Stuttgart-Trainer, kann sich nicht erinnern, wann die Grasshoppers zuletzt solch eine Leistung über 90 Minuten gezeigt haben: "Es sind wohl Jahre vergangen, um uns an eine solche geschlossene Mannschaftsleistung zu erinnern."

    GC hat das Zürcher Derby am vergangenen Samstag deutlich mit 3:0 für sich entschieden und erstmals seit Januar 2024 einen Sieg über den FC Zürich geholt. Scheiblehner ist im Sommer nach vier äußerst erfolgreichen Jahren bei Blau Weiß Linz zum Schweizer Rekordmeister gewechselt.

    Grbic-Tor und Scheiblehner-Sieg mit Grasshoppers im Derby

    Grbic-Tor und Scheiblehner-Sieg mit Grasshoppers im Derby

    International - Schweiz

    Von Litauen bis Thailand: ÖFB-Kicker außerhalb der Topligen

    Vorschau
    Andreas Kuen (30)
    Nikolas Sattlberger (21)

    Slideshow starten

    91 Bilder

    Mehr zum Thema

    Grbic-Tor und Scheiblehner-Sieg mit Grasshoppers im Derby

    Grbic-Tor und Scheiblehner-Sieg mit Grasshoppers im Derby

    Schweiz
    Vor Kylians Augen: Mbappe-Bruder kostet PSG den Sieg

    Vor Kylians Augen: Mbappe-Bruder kostet PSG den Sieg

    Frankreich - Spielbericht
    2
    Pulisic scheitert vom Punkt: Milan nur mit Remis bei Juve

    Pulisic scheitert vom Punkt: Milan nur mit Remis bei Juve

    Italien - Serie A
    Früher Platzverweis: Atletico nur mit Remis gegen Celta

    Früher Platzverweis: Atletico nur mit Remis gegen Celta

    Spanien - La Liga
    Sturm-Gegner in der Europa League entlässt Trainer

    Sturm-Gegner in der Europa League entlässt Trainer

    Schottland
    2
    Tor und Vorlage! Müller glänzt erneut in der MLS

    Tor und Vorlage! Müller glänzt erneut in der MLS

    Ligen-Mix
    5
    Sohn von Tormann-Legende Buffon debütiert in der Serie A

    Sohn von Tormann-Legende Buffon debütiert in der Serie A

    Italien - Serie A
    5
    Kehrt nun eine Liverpool-Legende zu den Rangers zurück?

    Kehrt nun eine Liverpool-Legende zu den Rangers zurück?

    Schottland
    2

    Kommentare