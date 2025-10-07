Nach Derby-Sieg: GC-Trainer Scheiblehner mit Lob überhäuft

Gerald Scheiblehner ist in der Schweiz in aller Munde.

Der Neo-Coach des Grasshopper Club Zürich wird nach dem 3:0-Derbysieg über den FC Zürich mit Lob überhäuft. Dem Schweizer Ex-Internationalen Admir Mehmedi imponiert bei "blue Sport" speziell die Abwehrarbeit der Hopper: "Nach vorne verteidigen, proaktives Verteidigen, Gegenpressing in Perfektion – man spricht immer von diesen Wörtern. Aber das auf den Platz zu bringen – es ist die Arbeit des Trainers, die das ausmacht."

Für den ehemaligen Leverkusen-Legionär sei die Arbeit Scheiblehners alles andere als selbstverständlich, er hole "aus einer durchschnittlichen Mannschaft" alles heraus: "Das zeigt in meinen Augen, dass er ein überragender Trainer ist. Er arbeitet gut, detailliert, er hat eine fitte Mannschaft. Es ist eine klare Handschrift von Fußball zu erkennen."

Erster GC-Derby-Sieg seit fast zwei Jahren

Rolf Fringer, ehemaliger Schweiz-Teamchef und Stuttgart-Trainer, kann sich nicht erinnern, wann die Grasshoppers zuletzt solch eine Leistung über 90 Minuten gezeigt haben: "Es sind wohl Jahre vergangen, um uns an eine solche geschlossene Mannschaftsleistung zu erinnern."

GC hat das Zürcher Derby am vergangenen Samstag deutlich mit 3:0 für sich entschieden und erstmals seit Januar 2024 einen Sieg über den FC Zürich geholt. Scheiblehner ist im Sommer nach vier äußerst erfolgreichen Jahren bei Blau Weiß Linz zum Schweizer Rekordmeister gewechselt.

