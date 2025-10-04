Grbic-Tor und Scheiblehner-Sieg mit Grasshoppers im Derby

Gelungener Spieltag für die beiden Österreicher Adrian Grbic und Gerald Scheiblehner in der Schweizer Super League!

Der Stürmer trifft beim 3:3-Heimremis des FC Luzern gegen den FC Sion zum zwischenzeitlichen 3:1-Führungstreffer nach etwas mehr als einer Stunde (61.). Für den ÖFB-Legionär ist das bereits der dritte Ligatreffer im achten Spiel.

Doch die Gäste schaffen es trotz einer späten Roten Karte durch Bouchlarhem (77.) noch zum Ausgleich zu kommen. Boteli (80.) und Chipperfield (90.) treffen spät.

Derby-Sieg für die Grasshoppers

Einen deutlich ruhigeren Abend hat Ex-Blau-Weiß-Linz-Trainer Scheiblehner im Züricher-Derby. Die Grasshoppers gewinnen dank der Treffer von Jensen (35.), Marques (55.) und Muci vom Punkt (82.) verdient gegen den FC Zürich mit 3:0. Die letzten Minuten sind die Hausherren aufgrund eines Platzverweises gegen Plange in Unterzahl (86.).

Die Scheiblehner-Elf springt durch den zweiten Saisonsieg in der Tabelle auf Rang acht, Grbic-Klub Luzern liegt drei Punkte davor auf Platz sieben.

