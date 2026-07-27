Marcel Koller verliert Zürich-Premiere - Heinz Lindner mit Debüt

Der FC Zürich ist wenig erfreulich in die neue Ligaspielzeit gestartet. Beim Debüt von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller gab es eine 1:2-Auswärtspleite in St. Gallen.

Gegen den Vizemeister sieht es lange gut aus, so führen die Zürcher mit 1:0 durch einen Umeh-Treffer (50.). St. Gallen kann das Spiel aber noch drehen (Görtler/70., Hunziker/74.).

Zürich braucht noch Zeit

"Wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit gut im Griff. Wir müssten oder könnten mit 2:0 führen. Dann wäre es vielleicht ein anderes Spiel gewesen. In der zweiten Halbzeit hat St. Gallen Druck gemacht. Wir sind noch nicht so weit, dass wir dieses hohe Tempo mitgehen und das umsetzen können. Da brauchen wir noch etwas Zeit", meint Koller nach dem Spiel bei "blue".

Es gebe noch Punkte zu verbessern. "Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und wir müssen weiterarbeiten – auch an der Gemeinschaft. So, dass jeder dem anderen hilft und ein anderer einspringt, wenn einer etwas Probleme hat", so der Ex-ÖFB-Teamchef.

Heinz Lindner mit unverhofftem Debüt

Unverhofft kam ÖFB-Goalie Heinz Lindner zu seinem Debüt, die Nummer eins Silas Huber fiel verletzt aus.

Gegenüber "Blick" meint Lindner: "Es war Mitte der Woche klar, weil Silas ein bisschen angeschlagen war und nicht trainieren konnte. Für mich war es schön, wieder am Platz zu stehen. Das Ergebnis war nicht so schön."

Zur Partie sagt er: "Wir geben das Spiel aus der Hand, da müssen wir schlauer und aufmerksamer sein."

Der Ex-Austria-Goalie kennt Koller bereits aus der Nationalmannschaft. "Wir sind erst am Anfang, wir werden stärker hervorgehen mit ihm (Koller, Anm.)", macht Lindner klar.