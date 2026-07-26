🕊️ Le FC Sochaux-Montbéliard a appris avec une profonde tristesse le décès de son ancien joueur Kalilou Traoré, à l'âge de 38 ans.— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) July 26, 2026
International malien, il avait porté les couleurs du FCSM de 2012 à 2014, disputant 11 matches de Ligue 1 sous le maillot jaune et bleu.
🖤 Le club… pic.twitter.com/a7pzqonNnl
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Bestürzung in Mali: Ehemaliger Nationalspieler stirbt bei Unfall
Kalilou Traoré spielte unter anderem in Kroatien und Frankreich.
Trauer um den ehemaligen Teamspieler Kalilou Traoré aus Mali.
Der 38-Jährige kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben.
Der Mittelfeldspieler beendete seine Karriere vor elf Jahren, zuvor spielte er unter anderem beim kroatischen Erstligisten NK Istra 1961 und für den FC Sochaux-Montbéliard in Frankreich. Beide Vereine berichteten vom Ableben ihres ehemaligen Spielers.
Für Mali kam Kalilou zu 17 Einsätzen. Sein letztes Länderspiel absolvierte er im Afrika-Cup 2013 im Spiel um Rang drei, bei dem man gegen Ghana als Sieger vom Platz ging.