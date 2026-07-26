Bestürzung in Mali: Ehemaliger Nationalspieler stirbt bei Unfall

Trauer um den ehemaligen Teamspieler Kalilou Traoré aus Mali.

Der 38-Jährige kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Der Mittelfeldspieler beendete seine Karriere vor elf Jahren, zuvor spielte er unter anderem beim kroatischen Erstligisten NK Istra 1961 und für den FC Sochaux-Montbéliard in Frankreich. Beide Vereine berichteten vom Ableben ihres ehemaligen Spielers.

Für Mali kam Kalilou zu 17 Einsätzen. Sein letztes Länderspiel absolvierte er im Afrika-Cup 2013 im Spiel um Rang drei, bei dem man gegen Ghana als Sieger vom Platz ging.