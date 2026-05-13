Glasner: "Das sind die Maßstäbe, die wir uns hier gesetzt haben"

Nach dem auch mathematisch gesicherten Klassenerhalt, stehen für Oliver Glasner noch insgesamt vier Spiele als Trainer von Crystal Palace an.

Zurücklehnen möchte er sich in der Liga dennoch nicht: "Es ändert sich nichts. Wir wollen unser Spiel weiterhin verbessern, noch besser werden und den besten Fußball zeigen, den wir spielen können. Das sind die Maßstäbe, die wir uns hier gesetzt haben. Wir spielen nicht nur für uns selbst, sondern um das Beste aus jedem einzelnen Spieler und aus Crystal Palace herauszuholen. Das ist wichtiger als nur die Punkte."

Dabei trifft man in den drei verbliebenen Runden noch auf die beiden Titelkandidaten in der Premier League Manchester City und Arsenal.

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit City will er von einem Einfluss auf den Titelkampf nicht wissen: "Unser Einfluss auf den Titelkampf wird definitiv geringer sein als der des VAR."

Wiederauflage von FA-Cup-Finale

Wie sich ein Sieg gegen Manchester City anfühlt, weiß Oliver Glasner noch aus dem Vorjahr, als man im FA-Cup-Finale die Guardiola-Elf bezwang.

Dieser Erfolg soll auch in diesem Spiel wiederholt werden: "Wir haben den Spielern gezeigt, wo wir gegen Manchester City Torchancen finden können. Wir wollen effizienter werden. Wir glauben, dass wir Chancen herausspielen können. Die große Herausforderung besteht jedoch darin, ihren Angriff in Schach zu halten."

Auch Pep Guardiola zollt dem gegnerischen Team Respekt: "Es waren schon immer schwere Spiele, vor allem unter Roy Hodgson und jetzt unter Oliver [Glasner]. Sie stehen im Finale eines europäischen Wettbewerbs, daher hatten sie in der Premier League vielleicht ein wenig zu kämpfen. Aber es gab viele Veränderungen – der Trainer verlässt den Verein, was schon vor langer Zeit angekündigt wurde –, und vielleicht sind sie nicht ganz konstant, aber die Qualität ist da."

Glasner am Donnerstag in Valencia zu Gast

Nach dem Spiel geht es für Oliver Glasner nach Spanien, um dem kommenden Gegner im Conference-League-Finale genau auf die Füße zu sehen.

Gegner Rayo Vallecano trifft am Donnerstag auswärts auf Valencia.