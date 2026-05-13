Die Zukunft David Alabas über den Sommer hinaus ist völlig offen.

Sein Vertrag bei Real Madrid läuft aus und wird nicht verlängert. Sein Berater Pini Zahavi ist seit Wochen unterwegs, um diverse Möglichkeiten auszuloten.

Juve denkt ernsthaft nach

Das hat er auch in Italien getan und dabei nicht nur den AC Milan, sondern auch Juventus dazu angeregt, über eine Verpflichtung des ÖFB-Stars nachzudenken.

Wie "Tuttosport" berichtet, machen sich die Turiner tatsächlich ernsthafte Gedanken über ein Engagement des Wieners.

Die Kosten sind klar

Was die Kosten dieses Unterfangens angeht, herrscht offenbar Klarheit. Der 33-Jährige strebt angeblich einen Zweijahres-Vertrag mit einem Nettogehalt von fünf Millionen Euro pro Saison an.

Die "alte Dame" soll Gefallen an der Perspektive, die Innenverteidigung mit einem routinierten Mann zu verstärken, finden. Andererseits dürfte Alabas Verletzungshistorie für Zweifel sorgen.

Laut "Tuttosport" will Juventus die Gespräche nun vertiefen.