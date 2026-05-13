NEWS

Alaba zu Juve? Das ist der Stand der Dinge

Die "alte Dame" beschäftigt sich mit einer Verpflichtung des ÖFB-Stars. Einerseits herrscht Klarheit, andererseits gibt es Zweifel.

Alaba zu Juve? Das ist der Stand der Dinge Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Zukunft David Alabas über den Sommer hinaus ist völlig offen.

Sein Vertrag bei Real Madrid läuft aus und wird nicht verlängert. Sein Berater Pini Zahavi ist seit Wochen unterwegs, um diverse Möglichkeiten auszuloten.

Juve denkt ernsthaft nach

Das hat er auch in Italien getan und dabei nicht nur den AC Milan, sondern auch Juventus dazu angeregt, über eine Verpflichtung des ÖFB-Stars nachzudenken.

Wie "Tuttosport" berichtet, machen sich die Turiner tatsächlich ernsthafte Gedanken über ein Engagement des Wieners.

Die Kosten sind klar

Was die Kosten dieses Unterfangens angeht, herrscht offenbar Klarheit. Der 33-Jährige strebt angeblich einen Zweijahres-Vertrag mit einem Nettogehalt von fünf Millionen Euro pro Saison an.

Die "alte Dame" soll Gefallen an der Perspektive, die Innenverteidigung mit einem routinierten Mann zu verstärken, finden. Andererseits dürfte Alabas Verletzungshistorie für Zweifel sorgen.

Laut "Tuttosport" will Juventus die Gespräche nun vertiefen.

Die besten Frisuren Alabas Karriere

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Chivu auf den Spuren Mourinhos: Inter peilt Double an

Chivu auf den Spuren Mourinhos: Inter peilt Double an

Serie A
Niederlage! Affengruber und Elche in akuter Abstiegsgefahr

Niederlage! Affengruber und Elche in akuter Abstiegsgefahr

La Liga
5
Real-Präsident teilt gegen Kritiker aus und fordert Neuwahlen

Real-Präsident teilt gegen Kritiker aus und fordert Neuwahlen

La Liga
9
Mourinho zu Real? Casillas hat eine klare Meinung

Mourinho zu Real? Casillas hat eine klare Meinung

La Liga
6
Last-Minute-Sieg! Napoli muss sich Bologna beugen

Last-Minute-Sieg! Napoli muss sich Bologna beugen

Serie A
PL-Traum geplatzt! Ballo scheitert mit Millwall im Playoff

PL-Traum geplatzt! Ballo scheitert mit Millwall im Playoff

International
11
Southampton folgt Hull City ins Playoff-Finale

Southampton folgt Hull City ins Playoff-Finale

International

Kommentare

ÖFB-Legionäre Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Real Madrid Transfermarkt David Alaba