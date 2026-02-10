Insgesamt 123 Tore und 31 Vorlagen in 129 Pflichtspielen - die Quote von Harry Kane beim FC Bayern München ist herausragend.

Wenig verwunderlich also, dass die Verantwortlichen um Max Eberl und Christoph Freund den Vertrag mit dem 32-jährigen Stürmerstar verlängern wollen. Bis 2027 steht der Engländer noch bei den Münchnern unter Vertrag.

Eine Ausstiegsklausel zwischen 60 und 70 Millionen Euro könnte Kane allerdings bereits einen Abgang im Sommer 2026 ermöglichen.

Klausel doch noch bis Ende Februar?

Ursprünglich hieß es, diese müsste bis Ende Jänner gezogen werden. Laut dem "Kicker" wird aber auf der Geschäftsstelle "getuschelt", dass andere Vereine doch noch bis Ende Februar Zeit hätten.

Erste Gespräche über eine Vertragsverlängerung haben bereits stattgefunden, das Interesse an Kane aus dem Ausland sei aber groß. Aus der Premier League soll es bereits lose Anfragen gegeben haben.

Die Wüste lockt

Laut dem "Kicker" soll nun aber ein Verein aus Saudi-Arabien ernst machen und ein höchst lukratives Angebot für den Stürmer vorbereiten - entweder im Sommer 2026 oder dann ablösefrei 2027.

Ob für den Engländer ein Transfer aber überhaupt in Frage kommt, ist unklar. Der Goalgetter fühlt sich dem Vernehmen nach sehr wohl in München.

Eberl bezieht Stellung

Auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen Leipzig gibt Bayerns Sportvorstand Max Eberl ein Statement zu den Gerüchten ab:

"Das, was um uns herum wieder wabert, dass jemand irgendwas vorbereitet, kann ich nicht sagen."

Verhandlungen mit Kane seien laut Eberl "noch nicht gestartet", man rede aber mit dem Engländer: "Ich kann nur sagen, dass wir mit Harry im intensiven Austausch sind, was ihn und unseren Erfolg betrifft. Und die anderen Schritte werden danach kommen."