Hertha BSC Hertha BSC BSC SC Freiburg SC Freiburg SCF
Im Elfm.
4:5
0:0 , 0:0 , 1:1
Endstand 1:1
  • Fabian Reese
  • Yuito Suzuki
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Im Elferschießen! Freiburg zieht ins DFB-Pokal-Halbfinale ein

Über 90 Minuten sowie Verlängerung findet sich im Duell zwischen Zweit- und Erstligist kein Sieger. Im Elferschießen bleibt der Bundesligist cool.

Im Elferschießen! Freiburg zieht ins DFB-Pokal-Halbfinale ein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SC Freiburg steht im Halbfinale des DFB-Pokals!

Der deutsche Bundesligist schlägt Zweitligist Hertha BSC im Elferschießen mit 5:4. Die reguläre Spielzeit endet torlos, die Verlängerung dank Treffer von Suzuki (96.) und Reese (104.) 1:1.

Spannende Verlängerung

Über 90 Minuten findet sich trotz guter Chancen auf beiden Seiten kein Sieger.

In der Verlängerung fallen dann aber gleich zwei Tore: Zunächst zeigt sich die Herthaner Verteidigung fehleranfällig, Gechter legt die Kugel für Suzuki auf, der Keeper Ernst umkurvt und die Gäste mit 1:0 in Führung bringt (96.).

Doch BSC-Kapitän Reese sorgt für den umjubelten Ausgleich. Die Hertha erzwingt einen Freiburger Fehlpass, Seguin passt zu seinem Kapitän, der aus gut 25 Meter traumhaft in das linke Kreuzeck vollendet (104.).

Freiburg behält die Nerven

In der zweiten Halbzeit der Verlängerung hat Cuisance sogar den Lucky-Punch auf dem Fuß, vergibt diese Chance aber (109.) - es kommt zum Elfmeterschießen.

Im Elfmeterschießen treffen die ersten beiden Schützen jedes Teams, ehe Schütze Nummer drei der Hertha, Cuisance, sowie Schütze Nummer vier der Freiburger, Manzambi, verschießen.

Als fünfter Schütze vergibt auch Klemens auf Seiten der Herthaner, was den Freiburgern die Sieg einbringt.

Damit stehen mit Freiburg, Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart drei Halbfinalisten fest. Der vierte wird am Mittwoch zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig ermittelt.

Die besten Choreos 2025 im internationalen Fußball

1. FC Union Berlin
MSV Duisburg

Slideshow starten

48 Bilder

Mehr zum Thema

DFB-Pokal LIVE: Hertha BSC - SC Freiburg

DFB-Pokal LIVE: Hertha BSC - SC Freiburg

International
Eberl reagiert: Verliert Bayern Superstar Harry Kane?

Eberl reagiert: Verliert Bayern Superstar Harry Kane?

Deutsche Bundesliga
18
Entwarnung! DFB-Pokal-Topspiel kann stattfinden

Entwarnung! DFB-Pokal-Topspiel kann stattfinden

International
2
Remis! Chelsea gibt 2-Tore-Führung aus der Hand

Remis! Chelsea gibt 2-Tore-Führung aus der Hand

Premier League
Nach LASK-Abgang: Teixeira findet neuen Arbeitgeber

Nach LASK-Abgang: Teixeira findet neuen Arbeitgeber

International
4
TSG Hoffenheim trifft Entscheidung um Schicker-Zukunft

TSG Hoffenheim trifft Entscheidung um Schicker-Zukunft

Deutsche Bundesliga
32
Droht dem Pokal-Kracher zwischen Bayern und Leipzig eine Absage?

Droht dem Pokal-Kracher zwischen Bayern und Leipzig eine Absage?

International

Kommentare

Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) DFB-Pokal Hertha BSC SC Freiburg