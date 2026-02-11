Sturm-Talent begehrt - Kanada-Youngster Thema in Graz?

Im vergangenen Sommer sicherte sich der österreichische Meister SK Sturm Graz die Dienste von Wisler Lazarre. Der 18-jährige Franzose wechselte aus der Nachwuchsabteilung von Guingamp in die Murstadt, verzeichnet dort 13 Einsätze (drei Tore und ein Assist) für Sturm II.

Wie Transferexperte Lorenzo Lepore auf "X" berichtet, dürfte es im Winter Anfragen für den Youngster gegeben haben. Klubs aus der Ligue 1 und der Ligue 2 sollen es versucht haben. Sturm habe einem Abgang aber abgeblockt.

Kanada-Youngster vor Graz-Deal?

Auf der Zugangsseite könnte sich hingegen etwas tun. Dem Bericht zufolge stehe Sturm vor einer Einigung mit Elijah Roche (Toronto FC). Der Kanadier sei den Grazern wohl bei der U17-WM aufgefallen.

Positionstechnisch läuft der 1,82-Meter-Mann in der Innenverteidigung auf. Bei Toronto FC kam der 18-Jährige bei den Profis noch nicht zum Zug. Für die kanadische U17-Nationalmannschaft verbuchte er neun Spiele und einen Treffer.