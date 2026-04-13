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Ex-Salzburg-Coach Struber lehnt wohl MLS-Angebote ab

Nach seinem Aus bei Bristol City soll der Salzburger zwei Angebote aus der MLS erhalten haben.

Ex-Salzburg-Coach Struber lehnt wohl MLS-Angebote ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Gerhard Struber (49) ist seit Ende März seinen Job bei Bristol City los, nachdem der Klub den Anschluss an die Aufstiegsplayoffs verpasste, wurde der Kuchler freigestellt.

Wie "Sportsboom" berichtet, habe der Ex-Salzburg-Coach jetzt zwei Anfragen aus der amerikanischen MLS erhalten. Eine Rückkehr in die Liga von Lionel Messi (Inter Miami) strebe dieser aber nicht an, einst arbeitete er dort als Cheftrainer von Red Bull New York (2020-2023).

Dem Bericht zufolge bevorzuge Struber einen Job in Europas fünf großen Ländern (England, Spanien, Italien, Deutschland oder Frankreich).

Im Sommer könnte sich für den 49-Jährigen dort etwas auftun.

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Gerald Scheiblehner (49)
Jürgen Säumel (41)

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