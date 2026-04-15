Schock-Diagnose: Ekitike verpasst WM nach schwerer Verletzung

Die Befürchtungen um Hugo Ekitike haben sich leider bestätigt.

Der Angreifer des FC Liverpool hat sich bei der 0:2-Niederlage im Rückspiel des UEFA-Champions-League-Viertelfinales einen Achillessehnenriss im rechten Bein zugezogen.

Für den französischen Teamspieler ist die Saison damit nicht nur vorzeitig zu Ende, er verpasst auch die kommende Weltmeisterschaft im Sommer.

Didier Deschamps, Trainer der "Equipe Tricolore", hat das WM-Aus des 23-Jährigen mittlerweile bestätigt:

"Aufgrund der Schwere der Verletzung kann er die Saison mit Liverpool leider nicht beenden und wird auch nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen."

Deschamps: "Schwerer Schlag für ihn und die Nationalmannschaft"

Bei der WM wäre der Stürmer wohl zu Einsätzen gekommen, immerhin hat er seit seinem Debüt für die französische Nationalmannschaft kein Spiel verpasst.

"Hugo gehört zu den rund zehn jungen Spielern, die in den letzten Monaten ihr Debüt in der Nationalmannschaft gegeben haben. Er hat sich sowohl auf als auch neben dem Platz perfekt integriert. Diese Verletzung ist ein herber Schlag für ihn, aber auch für die französische Nationalmannschaft", führt Deschamps weiter aus.

Ekitike ist vor der Saison für rund 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den "Reds" gewechselt und ist mit 17 Toren sowie sechs Assists in 45 Spielen einer der Lichtblicke in einer durchwachsenen Saison Liverpools gewesen.