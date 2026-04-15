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ÖFB-Legionär mit spektakulärem Tor in der Schweiz

Der Österreicher spielt beim FC Vaduz in der 2. Schweizer Liga und sorgt mit einem besonderen Treffer für Aufsehen. Am Ende verliert sein Team dennoch.

ÖFB-Legionär mit spektakulärem Tor in der Schweiz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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ÖFB-Legionär Marcel Monsberger macht im Trikot des FC Vaduz per spektakulärem Tor auf sich aufmerksam. Die Liechtensteiner spielen in der 2. Schweizer Liga, gastierten dort bei Yverdon Sport FC.

Dabei nimmt sich der 25-jährige Österreicher in der 5. Minute eine Flanke von Nicolas Hasler traumhaft in einer Drehung mit und umkurvt am Ende den Torhüter zum 1:0.

Vaduz verliert dennoch

Ergebnistechnisch bringt der Treffer am Ende nichts ein, Vaduz verliert die Partie noch mit 1:2. Aktuell führt man mit zwei Punkten Vorsprung auf FC Aarau noch die Liga an.

Monsberger wechselte im Sommer von Schwarz-Weiß Bregenz ins Fürstentum, verbucht in 34 Spielen dort zehn Treffer und zwei Assists.

Der Treffer im VIDEO:

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