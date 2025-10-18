Daniliuc trifft erstmals bei klarem Basel-Sieg

Der FC Basel gewinnt in Runde neun der Schweizer Super League klar mit 3:0 gegen den FC Winterthur.

Daran entscheidend beteiligt ist ÖFB-Legionär Flavius Daniliuc, der erstmals für seinen neuen Klub trifft. Der Innenverteidiger setzt in Minute 33 den Schlusspunkt zum 3:0 für den FCB.

Damit jubelt Daniliuc im vierten Einsatz über den ersten Treffer für Basel. Im Sommer wechselte der 24-Jährige von Salernitana, von wo er in der Vorsaison an Hellas Verona verliehen war, in die Schweiz.