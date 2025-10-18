FC Basel FCBFC Winterthur WIN
Endstand
3:03:0 , 0:0
-
Leo Leroy
- Xherdan Shaqiri
-
Flavius Daniliuc
NEWS
Daniliuc trifft erstmals bei klarem Basel-Sieg
Der Neo-Schweiz-Legionär ist am Sieg gegen den FC Winterthur entscheidend beteiligt. Er jubelt erstmals über einen Treffer für seinen FC Basel.
Der FC Basel gewinnt in Runde neun der Schweizer Super League klar mit 3:0 gegen den FC Winterthur.
Daran entscheidend beteiligt ist ÖFB-Legionär Flavius Daniliuc, der erstmals für seinen neuen Klub trifft. Der Innenverteidiger setzt in Minute 33 den Schlusspunkt zum 3:0 für den FCB.
Damit jubelt Daniliuc im vierten Einsatz über den ersten Treffer für Basel. Im Sommer wechselte der 24-Jährige von Salernitana, von wo er in der Vorsaison an Hellas Verona verliehen war, in die Schweiz.