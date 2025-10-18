FC Basel FC Basel FCB
FC Winterthur FC Winterthur WIN
Endstand
3:0
3:0 , 0:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Daniliuc trifft erstmals bei klarem Basel-Sieg

Der Neo-Schweiz-Legionär ist am Sieg gegen den FC Winterthur entscheidend beteiligt. Er jubelt erstmals über einen Treffer für seinen FC Basel.

Daniliuc trifft erstmals bei klarem Basel-Sieg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Basel gewinnt in Runde neun der Schweizer Super League klar mit 3:0 gegen den FC Winterthur.

Daran entscheidend beteiligt ist ÖFB-Legionär Flavius Daniliuc, der erstmals für seinen neuen Klub trifft. Der Innenverteidiger setzt in Minute 33 den Schlusspunkt zum 3:0 für den FCB.

Damit jubelt Daniliuc im vierten Einsatz über den ersten Treffer für Basel. Im Sommer wechselte der 24-Jährige von Salernitana, von wo er in der Vorsaison an Hellas Verona verliehen war, in die Schweiz.

Mehr zum Thema

ÖFB-Duo verhilft Werder zu Remis gegen Heidenheim

ÖFB-Duo verhilft Werder zu Remis gegen Heidenheim

Deutsche Bundesliga
Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack zum Heimsieg

Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack zum Heimsieg

Deutsche Bundesliga
2
Vierter Sieg in Folge! Muslics Schalker vorerst Tabellenführer

Vierter Sieg in Folge! Muslics Schalker vorerst Tabellenführer

International
9
Barca feiert Last-Minute-Sieg über Girona

Barca feiert Last-Minute-Sieg über Girona

La Liga
Haaland-Doppelpack sichert City Sieg über Everton

Haaland-Doppelpack sichert City Sieg über Everton

Premier League
Dank Mateta-Hattrick! Glasner holt mit Palace spätes Remis

Dank Mateta-Hattrick! Glasner holt mit Palace spätes Remis

Premier League
Direkt nach dem Spiel! Nottingham trennt sich von Postecoglou

Direkt nach dem Spiel! Nottingham trennt sich von Postecoglou

Premier League
4
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Legionäre Fußball Fußball International Schweiz (Fußball) Swiss Super League FC Basel Flavius Daniliuc FC Winterthur