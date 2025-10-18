Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack zum Heimsieg

Am siebten Spieltag der deutschen Bundesliga bezwingt RB Leipzig den Hamburger SV.

In einer lange Zeit ausgeglichenen Begegnung sichert sich die Elf von Ole Werner dank eines Doppelpacks von Christoph Baumgartner (45., 50.) einen knappen 2:1-Heimsieg, nachdem Albert Sambi Lokonga (48.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste sorgte.

Durch den Erfolg klettern die Leipziger auf den zweiten Tabellenplatz, während der HSV auf Rang zehn zurückfällt.

Ausgeglichene erste Hälfte

Die erste Hälfte in der Red Bull Arena verläuft lange ohne nennenswerte Torszenen. Beide Mannschaften neutralisieren sich weitgehend im Mittelfeld, wobei die Gastgeber leichte spielerische Vorteile haben.

Ein Freistoß von David Raum (6.) geht ebenso am Tor vorbei wie ein Kopfball von Romulo (20.). Kurz vor der Pause fällt dann aber doch die Führung für die Leipziger: Christoph Baumgartner köpft nach einer Flanke von Antonio Nusa zum 1:0 ein (45.).

HSV mit dem schnellen Ausgleich - RB findet die passende Antwort

Nach der Pause nimmt die Partie an Fahrt auf. Der HSV kommt entschlossen aus der Kabine und gleicht prompt aus: Albert Sambi Lokonga trifft nach Vorarbeit von Miro Muheim mit einem abgefälschten Versuch zum 1:1 (48.). Die Freude der Norddeutschen währt allerdings nur kurz.

Nur zwei Minuten später schlägt Christoph Baumgartner erneut zu und stellt nach Zuspiel von Romulo auf 2:1 für Leipzig (50.). In der Folge drängt die Truppe von Merlin Polzin auf den abermaligen Ausgleich, doch die Hamburger können ihre Möglichkeiten nicht nutzen. Ransford Konigsdorffer scheitert mehrfach am Leipziger Schlussmann, während ein Freistoß von Jean-Luc Dompe nur am Pfosten landet (71.).

Letztlich bringt RB Leipzig den knappen Vorsprung über die Zeit und sichert sich drei wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze.

Zum Mann des Spiels avanciert Christoph Baumgartner, der mit seiner Effizienz den Unterschied ausmacht. Mit Nicolas Seiwald in der Startelf und dem eingewechselten Xaver Schlager standen zwei weitere Österreicher für die Leipziger auf dem Feld.