RB Leipzig RB Leipzig RBL Hamburger SV Hamburger SV HSV
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Christoph Baumgartner
  • Christoph Baumgartner
  • Albert Sambi Lokonga
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack zum Heimsieg

Der ÖFB-Legionär wird gegen den Aufsteiger zum Matchwinner und erzielt beide Treffer.

Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack zum Heimsieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am siebten Spieltag der deutschen Bundesliga bezwingt RB Leipzig den Hamburger SV.

In einer lange Zeit ausgeglichenen Begegnung sichert sich die Elf von Ole Werner dank eines Doppelpacks von Christoph Baumgartner (45., 50.) einen knappen 2:1-Heimsieg, nachdem Albert Sambi Lokonga (48.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste sorgte.

Durch den Erfolg klettern die Leipziger auf den zweiten Tabellenplatz, während der HSV auf Rang zehn zurückfällt.

Ausgeglichene erste Hälfte

Die erste Hälfte in der Red Bull Arena verläuft lange ohne nennenswerte Torszenen. Beide Mannschaften neutralisieren sich weitgehend im Mittelfeld, wobei die Gastgeber leichte spielerische Vorteile haben.

Ein Freistoß von David Raum (6.) geht ebenso am Tor vorbei wie ein Kopfball von Romulo (20.). Kurz vor der Pause fällt dann aber doch die Führung für die Leipziger: Christoph Baumgartner köpft nach einer Flanke von Antonio Nusa zum 1:0 ein (45.).

HSV mit dem schnellen Ausgleich - RB findet die passende Antwort

Nach der Pause nimmt die Partie an Fahrt auf. Der HSV kommt entschlossen aus der Kabine und gleicht prompt aus: Albert Sambi Lokonga trifft nach Vorarbeit von Miro Muheim mit einem abgefälschten Versuch zum 1:1 (48.). Die Freude der Norddeutschen währt allerdings nur kurz.

Nur zwei Minuten später schlägt Christoph Baumgartner erneut zu und stellt nach Zuspiel von Romulo auf 2:1 für Leipzig (50.). In der Folge drängt die Truppe von Merlin Polzin auf den abermaligen Ausgleich, doch die Hamburger können ihre Möglichkeiten nicht nutzen. Ransford Konigsdorffer scheitert mehrfach am Leipziger Schlussmann, während ein Freistoß von Jean-Luc Dompe nur am Pfosten landet (71.).

Letztlich bringt RB Leipzig den knappen Vorsprung über die Zeit und sichert sich drei wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze.

Zum Mann des Spiels avanciert Christoph Baumgartner, der mit seiner Effizienz den Unterschied ausmacht. Mit Nicolas Seiwald in der Startelf und dem eingewechselten Xaver Schlager standen zwei weitere Österreicher für die Leipziger auf dem Feld.

Mehr zum Thema

Doekhi-Doppelpack: Union bezwingt Gladbach

Doekhi-Doppelpack: Union bezwingt Gladbach

Deutsche Bundesliga
5
Vierter Sieg in Folge! Muslics Schalker vorerst Tabellenführer

Vierter Sieg in Folge! Muslics Schalker vorerst Tabellenführer

International
9
Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz u.a. mit Leipzig-HSV

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz u.a. mit Leipzig-HSV

Deutsche Bundesliga
Muslic genießt den Moment mit Schalke: "Nur eine Bestätigung"

Muslic genießt den Moment mit Schalke: "Nur eine Bestätigung"

International
4
Bayern vs. BVB: Das ewige Duell um Deutschlands Nummer eins

Bayern vs. BVB: Das ewige Duell um Deutschlands Nummer eins

Deutsche Bundesliga
4
Direkt nach dem Spiel! Nottingham trennt sich von Postecoglou

Direkt nach dem Spiel! Nottingham trennt sich von Postecoglou

Premier League
1
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) RB Leipzig HSV Hamburger SV ÖFB-Legionäre Christoph Baumgartner Xaver Schlager Nicolas Seiwald