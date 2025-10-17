Vierter Sieg in Folge! Muslics Schalker vorerst Tabellenführer

Am neunten Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga feiert der FC Schalke 04 einen souveränen 3:0-Auswärtssieg bei Hannover 96.

Ein früher Doppelschlag von Moussa Sylla (3., 14.) stellt für die Elf von Miron Muslic die Weichen auf Sieg, den der eingewechselte Christian Pierre Louis Gomis kurz vor Schluss besiegelt (85.).

Die Partie beginnt mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der dritten Minute bringt Sylla Schalke nach Vorlage von Kenan Karaman in Führung.

Die Hannoveraner wirken vom Rückstand sichtlich beeindruckt, Benjamin Kallman vergibt kurz darauf die Chance auf die schnelle Antwort (6.). Deutlich effizienter präsentiert sich die Muslic-Truppe: Nur wenig später ist es nach einer Ecke erneut Sylla, der per Kopf zur Stelle ist und auf 2:0 erhöht (14.).

Nur eine Hannover-Chance in der ersten Hälfte

In der Folge kontrollieren die Gastgeber zwar das Spielgeschehen mit deutlich mehr Ballbesitz, bleiben in der Offensive aber harmlos. Die Schalker Defensive steht kompakt, während die Titz-Elf immer wieder in die Abseitsfalle tappt.

Der einzige Schuss aufs Tor der Hannoveraner in der ersten Hälfte durch Mustapha Bundu stellt für den Schalker Schlussmann keine Gefahr dar (32.).

Joker macht alles perfekt

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am Spielgeschehen. Hannover 96 dominiert zwar den Ballbesitz, kann sich aber keine zwingenden Torchancen erarbeiten.

Kurze Hoffnung keimt bei den Gastgebern auf, als eine strittige Szene im Schalker Strafraum vom Videoassistenten überprüft wird, die Entscheidung fällt jedoch gegen einen Elfmeter für Hannover (49.). Trotz zahlreicher Standards, darunter insgesamt neun Eckbälle, gelingt es den Niedersachsen nicht, die Abwehr der Gäste ernsthaft zu gefährden.

Muslics Elf agiert abgeklärt und setzt in der Schlussphase den entscheidenden Nadelstich: Nach Vorlage von Ron Schallenberg sorgt der eingewechselte Christian Pierre Louis Gomis in der 85. Minute per Kopf für den 3:0-Endstand.

Mit diesem überzeugenden Auswärtserfolg untermauert Schalke 04 seine Aufstiegsambitionen und klettert an die Spitze der Tabelle, zwei Punkte vor Elversberg und vier vor dem Trio Darmstadt, Paderborn und Hannover.