ℹ️ 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐦 𝐁𝐚𝐬𝐥𝐞𝐫 𝐊𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭: 𝐒𝐩𝐢𝐞𝐥𝐚𝐛𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐇𝐔 – 𝐅𝐂𝐁— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 11, 2026
Die für heute angesetzte Partie zwischen dem FC Thun und dem FC Basel 1893 kann nicht stattfinden. Grund dafür ist ein Brand im Kabinentrakt der 1. Mannschaft des FC Basel 1893 im… pic.twitter.com/wsX88UL39V
Brand im Kabinentrakt: Spiel in der Schweiz muss abgesagt werden
Beim FC Basel entstand ein erheblicher Sachschaden, Personen wurden keine verletzt, dennoch muss das Auswärtsspiel in Thun abgesagt werden.
Großer Schock beim FC Basel!
Im Heimstadion der Basler im St. Jakob Park kam es am späten Freitagabend aus bisher noch nicht geklärten Gründen zu einem Brand im Kabinentrakt.
Personen wurden dabei glücklicherweise keine verletzt, es entstand aber ein schwerer Sachschaden. Laut Angaben des Vereins zerstörte der Brand mit schwerer Rauchentwicklung den kompletten Garderobenbereich der ersten Mannschaft.
Spiel gegen Thun abgesagt
Auch Büros und Sanitäranlagen sollen schwer beschädigt worden sein. Zudem wurde sämtliches Spiel- und Trainingsmaterial sowie technisches und medizinisches Equipment zerstört.
Da für die zerstörten Sachen kein kurzfristiger Ersatz aufgetreiben wurde, muss das Auswärtsspiel beim FC Thun beim Samstagabend kurzfristig verschoben werden.