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Brand im Kabinentrakt: Spiel in der Schweiz muss abgesagt werden

Beim FC Basel entstand ein erheblicher Sachschaden, Personen wurden keine verletzt, dennoch muss das Auswärtsspiel in Thun abgesagt werden.

Brand im Kabinentrakt: Spiel in der Schweiz muss abgesagt werden Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Großer Schock beim FC Basel!

Im Heimstadion der Basler im St. Jakob Park kam es am späten Freitagabend aus bisher noch nicht geklärten Gründen zu einem Brand im Kabinentrakt.

Personen wurden dabei glücklicherweise keine verletzt, es entstand aber ein schwerer Sachschaden. Laut Angaben des Vereins zerstörte der Brand mit schwerer Rauchentwicklung den kompletten Garderobenbereich der ersten Mannschaft.

Spiel gegen Thun abgesagt

Auch Büros und Sanitäranlagen sollen schwer beschädigt worden sein. Zudem wurde sämtliches Spiel- und Trainingsmaterial sowie technisches und medizinisches Equipment zerstört.

Da für die zerstörten Sachen kein kurzfristiger Ersatz aufgetreiben wurde, muss das Auswärtsspiel beim FC Thun beim Samstagabend kurzfristig verschoben werden.

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