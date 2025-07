Duellieren sich Rapid und Austria um Linksverteidiger?

Der FK Austria Wien und der SK Rapid duellieren sich aktuell offenbar auf dem Transfermarkt!

Wie das schwedische Blatt "Expressen" in Erfahrung gebracht haben will, sollen sich beide Wiener Großklubs mit der Verpflichtung des Linksverteidigers Noah Persson beschäftigen.

Der 22-Jährige ist aktuell bei den Young Boys Bern engagiert, hat beim Topklub der Schweizer Super League einen laufenden Vertrag bis zum Sommer 2027.

In der vergangenen Saison war der Linksfuß an die Grasshoppers Zürich verliehen und erzielte in 32 Spielen ein Tor und einen Assist. Nun soll für Persson erneut ein Tapetenwechsel anstehen.

Erste Gespräche sollen bereits laufen

Zwischen den betreffenden Parteien soll es bereits erste Gespräche bezüglich einer Verpflichtung gegeben haben, weshalb ein Transfer in die ADMIRAL Bundesliga als nicht unwahrscheinlich gilt.

Eine Tendenz, ob sich der einmalige schwedische Teamspieler für die Hütteldorfer, oder die "Veilchen" entscheiden wird, ist jedoch nicht abzusehen.

Interesse soll es zudem auch aus Schweden geben: Mit Hammarby IF soll ein Klub aus der Heimat des Defensivmanns ebenfalls um eine Verpflichtung mitmischen.

🚨 Austria Wien och Rapid Wien samt klubbar i Championship och Bundesliga har tagit en första kontakt gällande en värvning av Noah Persson i Young Boys. Allt talar för att svensken byter klubb i sommar. https://t.co/uy5qBhg60Q — Anel Avdić (@AnelAvdic) July 19, 2025

