Sturm-Gegner in der Europa League entlässt Trainer

Die Glasgow Rangers unterliegen am vergangenen Donnerstag in der Europa League dem SK Sturm mit 1:2.

Am Sonntag kommt der Traditionsklub nicht über ein 1:1 bei Falkirk hinaus. Die bisherige Bilanz in der Liga ist für den Traditionsklub viel zu wenig: In sieben Partien gab es nur einen Sieg.

Das veranlasst den Klub zum Handeln. Trainer Russell Martin muss seinen Hut nehmen.

Wie groß der Unmut in der Fanlandschaft ist, zeigen Szenen nach dem Ligaspiel am vergangenen Wochenende. Anhänger versuchten den Teambus beim Verlassen des Stadions aufzuhalten. Der mittlerweile entlassene Trainer wurde sogar in einem eigenen Fahrzeug von der Polizei weggebracht.

Russell war im Jahr 2025 schon der dritte Trainer. Wer dessen Nachfolge antritt, ist noch unklar. Erste Kandidaten gibt es aber bereits. >>>