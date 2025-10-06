Suche
    news

    Sturm-Gegner in der Europa League entlässt Trainer

    Nach Pleiten gegen Sturm Graz und Falkirk ziehen die Glasgow Rangers die Reißleine.

    Sturm-Gegner in der Europa League entlässt Trainer Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die Glasgow Rangers unterliegen am vergangenen Donnerstag in der Europa League dem SK Sturm mit 1:2.

    Am Sonntag kommt der Traditionsklub nicht über ein 1:1 bei Falkirk hinaus. Die bisherige Bilanz in der Liga ist für den Traditionsklub viel zu wenig: In sieben Partien gab es nur einen Sieg. 

    Das veranlasst den Klub zum Handeln. Trainer Russell Martin muss seinen Hut nehmen.

    Wie groß der Unmut in der Fanlandschaft ist, zeigen Szenen nach dem Ligaspiel am vergangenen Wochenende. Anhänger versuchten den Teambus beim Verlassen des Stadions aufzuhalten. Der mittlerweile entlassene Trainer wurde sogar in einem eigenen Fahrzeug von der Polizei weggebracht. 

    Russell war im Jahr 2025 schon der dritte Trainer. Wer dessen Nachfolge antritt, ist noch unklar. Erste Kandidaten gibt es aber bereits. >>>

    Mehr zum Thema

    Kehrt nun eine Liverpool-Legende zu den Rangers zurück?

    Kehrt nun eine Liverpool-Legende zu den Rangers zurück?

    Schottland
    2
    Vor Kylians Augen: Mbappe-Bruder kostet PSG den Sieg

    Vor Kylians Augen: Mbappe-Bruder kostet PSG den Sieg

    Frankreich - Spielbericht
    2
    Pulisic scheitert vom Punkt: Milan nur mit Remis bei Juve

    Pulisic scheitert vom Punkt: Milan nur mit Remis bei Juve

    Italien - Serie A
    Früher Platzverweis: Atletico nur mit Remis gegen Celta

    Früher Platzverweis: Atletico nur mit Remis gegen Celta

    Spanien - La Liga
    Tor und Vorlage! Müller glänzt erneut in der MLS

    Tor und Vorlage! Müller glänzt erneut in der MLS

    Ligen-Mix
    5
    Sohn von Tormann-Legende Buffon debütiert in der Serie A

    Sohn von Tormann-Legende Buffon debütiert in der Serie A

    Italien - Serie A
    5
    Steht Adi Hütter bei der AS Monaco vor dem Aus?

    Steht Adi Hütter bei der AS Monaco vor dem Aus?

    Frankreich
    30
    Fix! Düsseldorf wirft Thioune raus und stellt Nachfolger vor

    Fix! Düsseldorf wirft Thioune raus und stellt Nachfolger vor

    Deutschland - 2. Liga
    2

    Kommentare