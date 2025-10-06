Suche
    Kehrt nun eine Liverpool-Legende zu den Rangers zurück?

    Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler war bereits von 2018 bis 2021 bei den Rangers aktiv. Jetzt könnte es zu einer Rückkehr kommen.

    Kehrt nun eine Liverpool-Legende zu den Rangers zurück? Foto: © getty
    Bahnt sich bei den Glasgow Rangers eine spektakuläre Rückkehr an?

    Der schottische Spitzenklub hat sich wenige Tage nach der Niederlage in der UEFA Europa League beim SK Sturm Graz von Trainer Russell Martin getrennt (Alle Infos >>>).

    Martin war bereits der dritte Übungsleiter im Jahr 2025 an der Seitenlinie des Traditionsvereins. Erste Nachfolgekandidaten kursieren bereits durch die Medien. So soll laut dem "Guardian" Steven Gerrard ein ernsthafter Kandidat auf den vakanten Posten sein.

    192 Spiele als Chefcoach für die Rangers

    Für den ehemaligen Mittelfeldspieler des FC Liverpool wäre es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, der 45-Jährige coachte die Rangers von 2018 bis 2021 in 192 Spielen (Punkteschnitt 2,15). 

    Danach war der Engländer Chefcoach bei Aston Villa, ehe er im Sommer 2023 in der Saudi Pro League bei Al-Ettifaq anheuerte. Seit Jänner 2025 ist er ohne Job. 

    Neben Gerrard sollen aber auch Sean Dyche und der Deutsche Danny Röhl Kandidaten sein.

    Sturm-Gegner in der Europa League entlässt Trainer

    Sturm-Gegner in der Europa League entlässt Trainer

    Kommentare