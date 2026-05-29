Luis Enrique: Der Architekt von Paris

"Ich bin überzeugt davon, dass wir in der nächsten Saison stärker sein werden, egal mit welchen Spielern."

Als Luis Enrique diesen Satz sagt, hat Kylian Mbappé im Sommer 2024 Paris Saint-Germain gerade verlassen. Der größte Star. Das Gesicht des Projekts. Der Spieler, um den sich jahrelang alles gedreht hat.

Der Satz klingt wie eine Provokation. Rückblickend war er eine Ansage. Im ersten Moment erntete er dafür viel Kritik, zwei Jahre später zweifelt niemand mehr an dieser Aussage.

Er hat geliefert. Und er hat dabei vor allem eines gezeigt: Kein Spieler ist größer als das Team.

Geschafft, woran vor ihm alle scheiterten

Binnen drei Jahren hat der Spanier Paris Saint-Germain nicht nur stabilisiert, sondern neu erfunden. Aus einer Ansammlung von Weltstars formte er eine funktionierende Einheit – und aus einem ewigen Herausforderer das dominanteste Team Europas.

Dabei ist er an einer Aufgabe gewachsen, an der viele vor ihm gescheitert sind: Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino und Christophe Galtier.

Sie alle sollten den Henkelpott nach Paris bringen – doch keiner schaffte es. Trotz Spielern wie Neymar, Zlatan Ibrahimović oder Lionel Messi.

Enrique ging einen anderen Weg. Er ließ die Stars ziehen – und gab der Idee wieder mehr Gewicht als dem Namen.