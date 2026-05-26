Diagnose: So steht es um Lionel Messi vor der WM

Argentinien darf wohl aufatmen.

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im MLS-Spiel bei Philadelphia war für kurze Zeit fraglich, ob Lionel Messi bis zur Weltmeisterschaft 2026 fit werden würde.

Erleichternde Diagnose

Schon kurz nach dem Match teilte Inter Miamis Cheftrainer Guillermo Hoyos mit, dass der 38-Jährige lediglich "müde und erschöpft" gewesen sei. Der Klub aus Florida veröffentlicht nun die Diagnose:

"Nach weiteren medizinischen Tests am Montag deutet die erste Diagnose auf eine Überlastung in Verbindung mit Muskelermüdung in seiner linken Oberschenkelmuskulatur hin", teilt Inter Miami mit. Wann der Superstar zurückkehrt, hänge "von seinem klinischen und funktionellen Fortschritt" ab.

Rund zehn Tage soll Messi nun pausieren, ehe er wieder ins normale Training einsteigen kann. Argentinien startet am 17. Juni gegen Algerien in die WM. Das Duell mit Österreich steigt am 22. Juni.