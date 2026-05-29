Mit Rapid-Leihgabe: Portugals Sensationsteam vergeigt Aufstieg

Torreense holte am vergangenen Wochenende sensationell den portugiesischen Pokal im Finale gegen Sporting (2:1 nach Verlängerung, zum Spielbericht >>>). Mit dabei war auch Rapid-Leihgabe Ismail Seydi.

Das Endspiel fand aber zwischen zwei weiteren wichtigen Spielen des Klubs statt. Casa Pia AC wartete in der Relegation um den Aufstieg, das Hinspiel endete 0:0.

Zweitligist spielt europäisch

Nach der Pokalsensation bleibt Torreense zweitklassig, am Donnerstag gab es auswärts eine 0:2-Pleite. Ismail Seydi wurde in der 75. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt.

Das Ticket für die UEFA Europa League bleibt aber dank des Cupsiegs. Damit ist es auch amtlich: In der kommenden Saison des zweitgrößten UEFA-Bewerbs startet ein portugiesischer Zweitligist.