NEWS

Thiago Silva kehrt zu Ex-Verein zurück

Zuletzt stand er bei Fluminense in Brasilien am Platz.

Thiago Silva kehrt zu Ex-Verein zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der 41-jährige Thiago Silva kehrt zurück nach Europa in die Liga Portugal und unterschreibt bei seinem Ex-Klub FC Porto.

Der Vertrag läuft bis Saisonende, mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Zuletzt spielte der Abwehrspieler in Brasilien bei Fluminense. Dort wollte er eigentlich bis Juni 2026 am Platz stehen und anschließend seine Schuhe an den Nagel hängen.

Der Fakt, dass seine Familie in London wohnt - seine beiden Kinder spielen beim FC Chelsea im Nachwuchs - und der Wunsch noch einmal bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, führten zur Entscheidung, dass der Vertrag vorzeitig aufgelöst wird.

Bereits 2004/05 stand Silva in der Rückrunde beim FC Porto im Kader. Der damals 20-Jährige kam jedoch bei der ersten Mannschaft nicht zum Zug.

Mehr zum Thema

Bacher siegt mit Estoril im Österreicher-Duell gegen Grillitsch

Bacher siegt mit Estoril im Österreicher-Duell gegen Grillitsch

International
6
Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - Bayer Leverkusen

Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - Bayer Leverkusen

Deutsche Bundesliga
Haaland-Doppelpack bei souveränem Heimsieg über die "Hammers"

Haaland-Doppelpack bei souveränem Heimsieg über die "Hammers"

Premier League
Verrückte Partie: Wolfsburg verliert trotz Pejcinovic-Hattrick

Verrückte Partie: Wolfsburg verliert trotz Pejcinovic-Hattrick

Deutsche Bundesliga
VfL Wolfsburg präsentiert neuen Cheftrainer

VfL Wolfsburg präsentiert neuen Cheftrainer

Deutsche Bundesliga
Trotz Woltemade-Doppelpack: Newcastle verschenkt 2:0 vs. Chelsea

Trotz Woltemade-Doppelpack: Newcastle verschenkt 2:0 vs. Chelsea

Premier League
KSC beendet Niederlagenserie in Bochum

KSC beendet Niederlagenserie in Bochum

International
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Portugal (Fußball) Primeira Liga FC Porto Thiago Silva Fluminense