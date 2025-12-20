Thiago Silva kehrt zu Ex-Verein zurück

Der 41-jährige Thiago Silva kehrt zurück nach Europa in die Liga Portugal und unterschreibt bei seinem Ex-Klub FC Porto.

Der Vertrag läuft bis Saisonende, mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Zuletzt spielte der Abwehrspieler in Brasilien bei Fluminense. Dort wollte er eigentlich bis Juni 2026 am Platz stehen und anschließend seine Schuhe an den Nagel hängen.

Der Fakt, dass seine Familie in London wohnt - seine beiden Kinder spielen beim FC Chelsea im Nachwuchs - und der Wunsch noch einmal bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, führten zur Entscheidung, dass der Vertrag vorzeitig aufgelöst wird.

Bereits 2004/05 stand Silva in der Rückrunde beim FC Porto im Kader. Der damals 20-Jährige kam jedoch bei der ersten Mannschaft nicht zum Zug.