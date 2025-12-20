In den Nachmittags-Partien in der 17. Runde der 2. Deutschen Bundesliga kommt es unter anderem zum Duell zwischen dem VfL Bochum und dem Kalsruher SC.

Das Spiel endet 2:2, womit Karlsruhe nach fünf Pleiten in Folge mal wieder punktet.

Joker Fukuda sichert dem KSC einen Punkt

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelingt es dem VfL Bochum in der 35. Spielminute in Führung zu gehen. Nach einer kurz ausgeführten Ecke bringt Noah Loosli den Ball per Flanke ins Zentrum, wo Francis Onyeka vollendet.

Der KSC kommt besser aus der Halbzeitpause. In der 47. Spielminute verwandelt Kapitän Marvin Wanitzek einen Abpraller nach einer Horn-Parade zum 1:1-Ausgleich.

In der 69. Minute ist es erneut Francis Onyeka, der nach einer Flanke von Maximilian Wittek den Ball mit seinem Kopfball im Tor unterbringt.

Kurz vor Ende des Spiels kommt Joker Shio Fukuda nach einer Flanke von David Herold zum Kopfball und tunnelt Timo Horn.

Unnötiges Foul macht das Spiel nochmal spannend

Auch in Düsseldorf geht die Heimmannschaft gegen Greuther Fürth mit einer Führung in die Halbzeitpause. Cedric Itten erzielt in der 24. Minute nach Assist von Florent Muslija den Treffer zum 1:0.

In der 65. Minute trifft der Assistgeber zum 1:0, Florent Muslija, selbst. Der Kosovare bringt eine Ecke direkt aufs Tor, Freund und Feind fliegen am Ball vorbei und somit landet die Kugel im Tor.

In der 85. Minute macht es die Fortuna noch einmal spannend. Jesper Daland zieht ohne Notwendigkeit Noel Futkeu am Trikot. Den Strafstoß schießt der gefoulte selber und verwertet souverän. Düsseldorf geht dennoch mit 2:1 als Sieger vom Platz.

Lautern unterliegt nach Blitz-Anschluss

Der 1. FC Kaiserslautern muss sich indes Magdeburg zuhause mit 2:3 geschlagen geben.

Kaiserslautern wird in der ersten Halbzeit von den Gästen vorgeführt. Baris Atik (22.) und Mateusz Zukowski (35.) fixieren die 2:0-Halbzeitführung für die Gäste.

Nach der Halbzeitpause erhöht Alexander Nollenberger per Schlenzer auf 3:0. Doch dann kommen die Hausherren zurück. Daniel Hanslik gelingt nach Assist von Naatan Skyttä der Anschlusstreffer (53.). Nur drei Minuten später verkürzt Lautern-Kapitän Marlon Ritter durch einen Hand-Elfmeter auf 2:3 (56.).