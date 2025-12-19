GD Estoril Praia GD Estoril Praia EST SC Braga SC Braga BRA
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
  • Andre Filipe Ferreira Lacximicant
NEWS

Bacher siegt mit Estoril im Österreicher-Duell gegen Grillitsch

Braga war zuletzt sieben Spiele ungeschlagen.

Bacher siegt mit Estoril im Österreicher-Duell gegen Grillitsch Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Florian Grillitsch muss sich mit seinem Verein SC Braga im Österreicher-Duell gegen Felix Bacher und GD Estoril Praia in der 15. Runde der Liga Portugal mit 0:1 geschlagen geben.

Das Heimteam geht kurz vor der Pause (43.) durch Andre Lacximicant in Führung. Trotz deutlich mehr Ballbesitz des Auswärtsteams gelingt Grillitsch, der in 73. Minute eingewechselt wurde, und seinem Team kein Tor mehr. Es bleibt beim 1:0 für Estoril.

Bacher, der zuvor bei WSG-Tirol spielte, stand über die vollen 90 Minuten am Platz.

In der Tabelle liegt Braga auf Platz fünf, während Estoril Neunter ist.

