SC Braga und Estoril Praia trennen sich in der 32. Runde der Liga Portugal mit einem 1:1. In einem zähen und über weite Strecken ausgeglichenen Duell verpassen es die Hausherren, ihre knappe Führung erfolgreich über die Zeit zu bringen.

Für Braga bedeutet dieser späte Ausgleich kurz vor dem Ende der Spielzeit 25/26 einen empfindlichen Rückschlag – zumal Mittelfeldspieler Florian Grillitsch aufgrund seiner Verletzung nicht mitwirken konnte und den Gastgebern in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung steht (alle Infos>>>).

Estoril feiert hingegen den wertvollen Punktgewinn für die Tabelle, wobei ÖFB-Legionär Felix Bacher als Starter über die volle Spielzeit seinen Beitrag leistete.

Dorgeles schießt Braga in Führung

Die Gäste verstecken sich nicht und halten die Partie von Beginn an offen, was sich am Ende in 50:50 Prozent Ballbesitz und exakt 10:10 Torschüssen widerspiegelt. Die theoretisch 30.286 Fans fassende Arena sieht zunächst einen echten Abnutzungskampf, in dem Schiedsrichter Anzhony Francisco Goncalves Rodrigues immer wieder mit Freistoßpfiffen eingreift.

Mitte der ersten Halbzeit bricht die Elf von Cheftrainer Carlos Vicens schließlich den Bann: Nach einer Vorarbeit von Rodrigo Zalazar zieht Mario Dorgeles ab und bringt den Favoriten in Front (23.).

Estoril wankt kurz, doch auf der Gegenseite muss Braga-Torhüter Lukas Hornicek nach einer Verletzungsunterbrechung weiterspielen und rettet die Führung mit vereinten Kräften in die Pause.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sieht Bacher nach einem taktischen Foul die Gelbe Karte – eine Verwarnung, die den kämpferischen Einsatz des Österreichers an diesem Nachmittag unterstreicht.

Nach dem Seitenwechsel verpasst es Bragas Truppe, die endgültige Entscheidung herbeizuführen. Gabriel Moscardo und der eingewechselte Fran Navarro scheitern aus der Distanz, da insgesamt nur drei von zehn Schüssen der Hausherren überhaupt den Weg auf das Tor finden.

Estoril entführt Punkt aus Braga

Estoril-Coach Ian Cathro zieht im Gegenzug seine Wechseloptionen, peitscht sein Team unermüdlich nach vorne und wird in der absoluten Schlussphase belohnt: Ricard Sanchez bedient Yanis Begraoui, der den Ball zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich in die Maschen befördert.

In den hitzigen und nervösen Schlussminuten wirft Braga noch einmal alles nach vorne, doch statt zwingender Torchancen hagelt es lediglich Gelbe Karten für Moscardo, Tiknaz und Pinto sowie für die Gäste Xeka und Ferro.

Am Ende bejubelt Estoril Praia die hart erkämpfte Willensleistung wie einen Sieg. Bacher, der in der Abwehr der Gäste über 90 Minuten seinen Mann stand, darf sich über einen gelungenen Auftritt freuen – auch wenn die Gelbe Karte ein kleiner Wermutstropfen bleibt.

Für SC Braga wiegt der Punktverlust ohne den verletzten Grillitsch umso schwerer: Er hinterlässt eine spürbare Lücke im Spiel der Nortenhos.