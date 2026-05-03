Klassenerhalt fixiert! Ex-Austrianer erzielt Goldtor gegen BVB

Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund trennen sich am 32. Spieltag der Deutschen Bundesliga mit 1:0. Die Fohlen fixieren damit den Klassenerhalt.

Das Spiel beginnt mit einem Abtasten beider Teams. Erst in Minute 19 kommt es zum ersten Abschluss durch Scally, Kobel kann zur Seite klären.

Vermeintliche Führung für Gladbach

Kurz darauf (25.) landet der Ball dann aber im Tor. Elvedi lässt Gladbach nach einem Freistoß von Stöger vermeintlich zum 1:0 jubeln. Der Treffer zählt jedoch nicht, da der Schweizer im Abseits steht. Auch sieben Minuten später will es nicht sein. Tabakovic hat das 1:0 am Fuß, scheitert jedoch am Tormann der Gäste. Englhardt (42.) lässt ebenfalls aus.

Die erste Chance vom BVB gibt es erst kurz vor der Pause (45.+2). Inacio kann sie jedoch nicht nutzen. Die Fohlen überzeugen in Hälfte eins deutlich mehr.

Ein ähnliches Bild zeigt sich wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff. Tabakovic bekommt eine Flanke auf den Fuß, der Abschluss geht knapp am Tor vorbei.

Nachdem sich beide Teams in der Folge schwer tun, gefährlich vor das Tor zu kommen, probiert es Ryerson aus der Ferne. Er kann aber wie Sabitzer (76.) und Silva (79.) nichts am Spielstand verändern.

Tabakovic Treffer hält Überprüfung stand

Engelhardt kann einen Fehler des ÖFB-Legionärs ebenfalls nicht nutzen (81.).

Kurz vor Schluss ist es dann der Ex-Austrianer Tabakovic, der nach einem Steckpass von Reitz vor dem Tor cool bleibt (88.). Sein Treffer wird überprüft und zählt anschließend. Er lässt Gladbach somit kurz vor Ende über den Sieg jubeln.

Damit fixieren die Fohlen den Klassenerhalt. Der BVB muss indes einen Rückschlag hinnehmen, der Vizemeistertitel kann noch nicht fixiert werden.

Sabitzer spielt auf Seiten des BVBs durch, Chukwuemeka kommt in der 84. Minute ins Spiel. Stöger wird auf der Gegenseite nach 70 Minuten vom Platz genommen.