Lienhart schießt Freiburg zu Remis gegen Wolfsburg

Zum Abschluss der 32. Runde trennt sich der SC Freiburg in der Deutschen Bundesliga vom VfB Wolfsburg mit 1:1.

Schusters Elf übernimmt im heimischen Europa-Park-Stadion von Beginn an die Kontrolle über das Spielgerät und verzeichnet am Ende dominante 64 Prozent Ballbesitz.

Dennoch ist es der VfL, der im ersten Durchgang durch schnelles Umschaltspiel immer wieder gefährliche Nadelstiche setzt und insgesamt deutlich häufiger den Abschluss sucht.

Der in der Startelf stehende österreichische Legionär Patrick Wimmer (bis Minute 72) taucht auf Seiten der Gäste früh vor dem Tor auf, verfehlt den Kasten mit seinem Schuss jedoch knapp (23.). Auf der Gegenseite prüft Vincenzo Grifo den Wolfsburger Schlussmann Kamil Grabara mit einem platzierten Versuch auf das Tor (21.), der jedoch sicher pariert wird.

Trotz kleinerer, schmerzhafter Verletzungsunterbrechungen bei Freiburgs Matthias Ginter und Johan Manzambi geht es nach einer taktisch geprägten ersten Halbzeit torlos in die Kabinen.

Lienhart avanciert zum Retter

Nach dem Seitenwechsel drängt Wolfsburg auf die Führung. Nachdem Dzenan Pejcinovic zunächst noch am stark reagierenden Torhüter Noah Atubolu scheitert, belohnen sich die Gäste im Anschluss an eine Standardsituation: Nach einem präzisen Eckball von Christian Eriksen entwischt Koulierakis seinen Bewachern und köpft wuchtig zum 0:1 für die Wölfe ein.

Freiburgs Coach reagiert prompt auf den Rückstand und bringt kurz darauf den ÖFB-Legionär Lienhart neu in die Partie (58.). Dieser Wechsel erweist sich als absoluter Glücksgriff für die Breisgauer: In der Schlussviertelstunde rückt Lienhart bei einem Angriff mit auf und verwertet eine Vorlage von Manzambi nervenstark per Kopf zum umjubelten 1:1-Ausgleich.

Weitere späte Torchancen, unter anderem durch Joker Lovro Majer, bringen keine Veränderung mehr am Spielstand.

Spannung im Saisonfinish

Mit dieser Punkteteilung hält der SC Freiburg seine internationalen Ambitionen fest am Leben und schiebt sich vor Frankfurt auf einen Qualifikationsplatz für die Conference League.

Die Generalprobe für das Europa-League-Rückspiel gegen Braga am Donnerstag, wo das Team ein 1:2 aufholen muss, gelingt nur mäßig.

Für den VfL Wolfsburg ist der hart erkämpfte Auswärtspunkt im bitteren Abstiegskampf enorm wertvoll, da die Wölfe somit das Tabellenende hinter sich lassen und den FC St. Pauli überholen. Werder Bremen ist als 15. sechs Zähler entfernt.