Der Wechsel des gebürtigen Tirolers Franjo Ivanovic könnte sogar noch jenen von Kevin Danso zu den Spurs (25 Millionen Euro) übertreffen.

Für mindestens 22,8 Millionen Euro wechselt der Stürmer von Union Saint-Gilloise zu Benfica Lissabon - wobei 5 Millionen Euro mittels Boni noch dazukommen könnten, wie Benfica selbst bekannt gegeben hat.

Die Anfänge seiner fußballerischen Karriere machte der 21-Jährige in Österreich bei SVG Mayrhofen. Da Ivanovic außerdem in Schwaz geboren wurde, hätte er auch für Österreich auflaufen können. Anfang dieses Jahres entschied er sich allerdings für Kroatien, wo er in vier A-Länderspielen schon zweimal traf.

Florucz könnte profitieren

Einen positiven Nebeneffekt könnte der Ivanovic-Abgang nicht nur für Saint-Gillois' Kassen haben, sondern auch für Raul Florucz: Der ÖFB-Legionär spielt beim belgischen Klub nämlich auf der gleichen Position, wie es Ivanovic tat.

In der bisherigen Saison kam Florucz zu zwei Joker-Einsätzen, traf bei seinem Liga-Debüt jedoch prompt zum 1:1-Endstand.

