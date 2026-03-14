Wanners Eindhoven muss sich Nijmegen geschlagen geben

Die ÖFB-Hoffnung Paul Wanner muss sich am 27. Spieltag der Eredivisie mit seinem Verein PSV Eindhoven dem NEC Nijmegen mit 2:3 geschlagen geben.

In der 20. Minute muss Kovar erstmals hinter sich greifen. Linssen bringt nach Vorarbeit von Ouaissa den Ball im Tor unter. Der Tabellenführer geht somit im eigenen Stadion in Rückstand.

Achtzehn Minuten später ist es erneut Linssen, der einen langen Ball von Sano im Tor der Eindhovner unterbringt. Die Heimmannschaft gibt nicht auf und schafft in der 42. Minute durch Sildillia aus kurzer Distanz den Anschluss. Somit geht es mit 1:2 in die Pause.

Später Anschlusstreffer

Kurz nach Wiederanpfiff (48.) hat Wanner die Chance auf den Ausgleich, er scheitert jedoch am gegnerischen Tormann.

Statt dem 2:2 fällt in der 67. Minute das 3:1 zu Gunsten der Gäste. Diesmal ist es Kachati, der zum Jubeln abdreht.

Kurz vor Schluss (90.+3) verwertet Driouech, nach Vorarbeit von Saibari, zum 2:3-Anschluss. Der Ausgleich fällt jedoch nicht mehr.

Eindhoven in Tabelle weiter überlegen in Führung

Trotz einer statistischen Überlegenheit muss sich Eindhoven mit 2:3 geschlagen geben. Wanner wird in der 86. Minute durch Fernandez ersetzt.

In der Tabelle liegt PSV Eindhoven weiterhin souverän an der Tabellenspitze. NEC liegt auf Rang drei.

Die Highlights der Partie im Video: