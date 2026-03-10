NEWS
Wanner und Chukwuemeka: Die neuen ÖFB-Stars?
Paul Wanner und Carney Chukwuemeka wechseln zum ÖFB - das bestätigte die FIFA. Die Ansakonferenz ordnet den Verbandswechsel der beiden Spieler genauer ein.
Textquelle: © LAOLA1
Paul Wanner und Carney Chukwuemeka dürfen künftig für das österreichische Nationalteam spielen. Die FIFA genehmigte ihren Verbandswechsel offiziell. Beide könnten bereits bei den kommenden Länderspielen das Debüt für Österreich geben.
In einer Reaction-Ausgabe der Ansakonferenz besprechen Harald und Hannes die Auswirkungen auf das Nationalteam und ob sich die beiden Zukunftshoffnungen WM-Chancen ausrechnen dürfen.
