Top Fünf Österreichs! Paul Wanners Marktwert steigt an

Kurz nachdem Paul Wanners Verbandswechsel offiziell wird, erhält der Offensivspieler einen neuen Marktwert.

Top Fünf Österreichs! Paul Wanners Marktwert steigt an Foto: © GETTY
Der Nationenwechsel von Paul Wanner ist erst seit dem gestrigen Dienstag fix.

Heute gehört der 20-Jährige schon zu den wertvollsten ÖFB-Kickern. Im Zug der Marktwert-Updates der Eredivisie von "transfermarkt" wurde auch der Wert des Eindhoven-Spielers angepasst.

Wanners Marktwert steigt um 4 Millionen Euro auf 18 Millionen Euro an. Damit sind nur vier Österreicher "wertvoller": Konrad Laimer (32 Mio), Carney Chukwuemeka (25 Mio.), Kevin Danso (20 Mio.) und Christoph Baumgartner (20 Mio.). Gleichauf mit Leopold Querfeld und Nicolas Seiwald nimmt Wanner also den fünften Platz im Marktwert-Ranking des ÖFB ein.

Greiml büßt leicht ein

Jener von Breda-Verteidiger Leo Greiml wird hingegen leicht nach unten korrigiert. Der Ex-Rapidler (-300.000 Euro) ist fortan 1,5 Millionen Euro wert.

Gernot Trauners Marktwert bleibt bei 2 Millionen Euro. Der 33-Jährige fällt seit Sommer 2025 ohnehin mit Achillesehnen-Problemen aus.

Die zehn wertvollsten ÖFB-Kicker laut "transfermarkt"

Name

Verein

Marktwert

  1. Konrad Laimer (28)

FC Bayern München

32 Mio. Euro

  1. Carney Chukwuemeka (22)

Borussia Dortmund

25 Mio. Euro

  1. Kevin Danso (27)

Tottenham Hotspur

20 Mio. Euro

  1. Christoph Baumgartner (26)

RB Leipzig

20 Mio. Euro

  1. Paul Wanner (20)

PSV Eindhoven

18 Mio. Euro

  1. Nicolas Seiwald (24)

RB Leipzig

18 Mio. Euro

  1. Leopold Querfeld (22)

1. FC Union Berlin

18 Mio. Euro

  1. Romano Schmid (26)

SV Werder Bremen

17 Mio. Euro

  1. Patrick Wimmer (24)

VfL Wolfsburg

15 Mio. Euro

  1. Marco Friedl (27)

SV Werder Bremen

12 Mio. Euro

  1. Philipp Lienhart (29)

SC Freiburg

12 Mio. Euro

  1. Samson Baidoo (21)

RC Lens

12 Mio. Euro

