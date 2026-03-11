Top Fünf Österreichs! Paul Wanners Marktwert steigt an

Der Nationenwechsel von Paul Wanner ist erst seit dem gestrigen Dienstag fix.

Heute gehört der 20-Jährige schon zu den wertvollsten ÖFB-Kickern. Im Zug der Marktwert-Updates der Eredivisie von "transfermarkt" wurde auch der Wert des Eindhoven-Spielers angepasst.

Wanners Marktwert steigt um 4 Millionen Euro auf 18 Millionen Euro an. Damit sind nur vier Österreicher "wertvoller": Konrad Laimer (32 Mio), Carney Chukwuemeka (25 Mio.), Kevin Danso (20 Mio.) und Christoph Baumgartner (20 Mio.). Gleichauf mit Leopold Querfeld und Nicolas Seiwald nimmt Wanner also den fünften Platz im Marktwert-Ranking des ÖFB ein.

Greiml büßt leicht ein

Jener von Breda-Verteidiger Leo Greiml wird hingegen leicht nach unten korrigiert. Der Ex-Rapidler (-300.000 Euro) ist fortan 1,5 Millionen Euro wert.

Gernot Trauners Marktwert bleibt bei 2 Millionen Euro. Der 33-Jährige fällt seit Sommer 2025 ohnehin mit Achillesehnen-Problemen aus.