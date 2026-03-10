Wanner und Chukwuemeka dürfen für ÖFB spielen!

Das ÖFB-Team bekommt zwei spannende, neue Optionen dazu!

Seit Wochen bzw. Monaten standen Verbandswechsel von Paul Wanner und Carney Chukwuemeka im Raum. Wanner entschied sich in der letzten Woche, beim BVB-Kicker sah es ebenso gut aus.

Nun sind beide Nationenwechsel offiziell, wie auf der "FIFA Change of Association Platform" bestätigt wird. Die Seite der FIFA informiert über alle Verbandswechsel. Am 9. März wurden die Verbandswechsel von Wanner und Chukwuemeka genehmigt.

Beim kommenden Lehrgang einsatzbereit

Bei den nächsten Länderspielen (27. März gegen Ghana, 31. März gegen Südkorea) könnten beide damit schon auflaufen.

Wanner stand in dieser Spielzeit bereits 27 Mal bei PSV Eindhoven am Feld, kommt auf vier Tore und drei Vorlagen. In 30 Saison-Einsätzen (22 davon als Joker) traf Chukwuemeka und legte zwei Treffer vor.