NEWS

Wanner und Chukwuemeka dürfen für ÖFB spielen!

Die beiden können bereits im März für das Nationalteam auflaufen.

Wanner und Chukwuemeka dürfen für ÖFB spielen! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das ÖFB-Team bekommt zwei spannende, neue Optionen dazu!

Seit Wochen bzw. Monaten standen Verbandswechsel von Paul Wanner und Carney Chukwuemeka im Raum. Wanner entschied sich in der letzten Woche, beim BVB-Kicker sah es ebenso gut aus.

Nun sind beide Nationenwechsel offiziell, wie auf der "FIFA Change of Association Platform" bestätigt wird. Die Seite der FIFA informiert über alle Verbandswechsel. Am 9. März wurden die Verbandswechsel von Wanner und Chukwuemeka genehmigt.

Beim kommenden Lehrgang einsatzbereit

Bei den nächsten Länderspielen (27. März gegen Ghana, 31. März gegen Südkorea) könnten beide damit schon auflaufen.

Wanner stand in dieser Spielzeit bereits 27 Mal bei PSV Eindhoven am Feld, kommt auf vier Tore und drei Vorlagen. In 30 Saison-Einsätzen (22 davon als Joker) traf Chukwuemeka und legte zwei Treffer vor.

Mehr zum Thema

FC Bayern will 10. Premierenduell in Folge in CL gewinnen

FC Bayern will 10. Premierenduell in Folge in CL gewinnen

Champions League
Wegen Iran-Konflikt: Irak fordert Playoff-Verlegung für WM

Wegen Iran-Konflikt: Irak fordert Playoff-Verlegung für WM

FIFA WM
4
ÖFB-Chef Pröll ist gegen WM-Boykott: "Halte nichts davon"

ÖFB-Chef Pröll ist gegen WM-Boykott: "Halte nichts davon"

ÖFB-Team
4
Weiterer Rapid-Kicker von Borussia Dortmund beobachtet

Weiterer Rapid-Kicker von Borussia Dortmund beobachtet

Bundesliga
8
Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag

Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag

Serie A
Harter Gegner für Liverpool: FA-Cup-Viertelfinale ausgelost

Harter Gegner für Liverpool: FA-Cup-Viertelfinale ausgelost

Premier League
Auf sich selbst gewettet: MLS sperrt zwei Spieler lebenslang

Auf sich selbst gewettet: MLS sperrt zwei Spieler lebenslang

International
1

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Paul Wanner Carney Chukwuemeka