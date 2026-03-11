So steht es um die Bayern-Zukunft von Christoph Freund

Der FC Bayern München beschäftigt sich gerade mit dem Vertrag von ÖFB-Star Konrad Laimer. Dieser läuft 2027 aus, die Bosse wollen verlängern. Aktuell herrscht aber Stillstand. Das sagt Bayern-Coach Vincent Kompany dazu >>>

Zusätzlich laufen auch die Verträge von Sportdirektor Christoph Freund und Sportvorstand Max Eberl 2027 aus. Dabei könnte es laut "Sport Bild" vor allem bei Max Eberl zu einer Überraschung kommen. Die Entscheidung über eine Verlängerung stehe bei "Fifty Fifty". Das Vertrauensverhältnis zum Aufsichtsrat sei nicht das beste.

Eberl verhandle manche Deals zu schnell, das käme den Klub oft teuer.

Freund fest eingeplant

Freund sei hingegen fest eingeplant. Der Salzburger habe gute Aussichten auf eine Vertragsverlängerung. Seine Arbeit werde sehr geschätzt.

Im Sommer dürften Gespräche starten. Ob das Duo Freund/Eberl in der Form weitermacht, ist offen. Sportlich sieht es aktuell zumindest sehr gut aus.