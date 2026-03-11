Die Trainerkarriere von Tonda Eckert (33) geht weiter steil bergauf. Im Sommer heuerte er bei der U21 Southamptons an, im November wurde er Interimscoach der Profis, Anfang Dezember fix befördert.

Der Deutsche hält bei einem Schnitt von 1,9 Punkten, sein Team ist aktuell Achter und hat alle Chancen auf die Aufstiegsplayoffs. Im FA Cup überraschte man Erstligist Fulham und steht im Viertelfinale.

Co unter Klauß, Struber und Schopp

Die Arbeit des jungen Deutschen wird entsprechend honoriert. Dabei arbeitete er vor seiner Zeit bei Southampton ausschließlich als Co-Trainer. In der Saison 2016/17 assistierte er in der U18 des FC Red Bull Salzburg Marco Rose, wechselte dann als Co von Alexander Blessin und Robert Klauß in die U19 von RB Leipzig (2017-2019).

2019/20 assistierte er in der U17 des FC Bayern München dem späteren Altach-Cheftrainer Miroslav Klose. Zwischen 2020 und 2022 war er dann Co-Trainer bei Barnsley, arbeitete dort u.a. unter Valerien Ismael, Markus Schopp und Gerhard Struber.

Interesse aus Italien und Deutschland

Vor seinem Wechsel auf die Insel war er bei Genua, Cheftrainer waren damals Alberto Gilardino, Alexander Blessin und Patrick Vieira.

Nach spannenden Aufgaben als Co-Trainer wartet jetzt der Durchbruch als Cheftrainer. Laut "Sky"-Transferinsider Florian Plettenberg interessieren sich Klubs aus der Serie A und der Deutschen Bundesliga für den 33-Jährigen, beobachten die Situation genau.