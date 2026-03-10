CL-Sieger Sneijder gibt Comeback in den Niederlanden

Wesley Sneijder kehrt nach fast sieben Jahren zurück auf den Fußballplatz.

Im Sommer 2019 beendete der Champions-League-Sieger 2010 seine Karriere bei Al-Gharafa. Nun will er es offenbar wieder wissen. Am vergangenen Wochenende gab Sneijder sein Comeback für OSM '75 in der vierthöchsten Liga der Niederlanden.

Für den Klub spielen auch seine Brüder Rodney und Jeffrey.