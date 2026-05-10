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Spielabbruch bei Greiml-Klub Breda nach Abstieg

Trotz einer 2:0-Führung sorgten die Fans vom NAC Breda für Tumulte. Der Grund ist der fixe Abstieg aus der Eredivisie.

Spielabbruch bei Greiml-Klub Breda nach Abstieg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Zu unschönen Szenen kam es am 33. Spieltag der Eredivisie im Duell zwischen NAC Breda und SC Heerenveen.

Der Klub des derzeit verletzten Leo Greiml kann aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz nicht mehr vor dem Abstieg gerettet werden.

Bereits nach rund 60 Minuten Spielzeit musste die Partie aufgrund von Feuerwerkskörpern auf dem Spielfeld trotz einer 2:0-Führung von Breda kurzzeitig unterbrochen werden.

Volendam und Telstar punkten und fixieren damit Abstieg von Breda

Kurz vor Schluss folgte die nächste Unterbrechung und schließlich der Abbruch – erneut wegen Pyrotechnik. Die Fans von NAC Breda hatten zwischenzeitlich die Ergebnisse der Parallelspiele erfahren, woraufhin aus Frust wieder Feuerwerkskörper auf den Rasen geworfen wurden.

Konkurrent FC Volendam holte gegen Excelsior Rotterdam einen Punkt, während SC Telstar deutlich gegen Heracles Almelo gewann. Damit stand fest, dass NAC Breda trotz eines möglichen Sieges aus der Eredivisie absteigen würde.

Breda klagte Liga

Bereits in den Vorwochen gab es viel Unruhe um Breda: Der Verein ging gegen die Wertung der 0:6-Pleite gegen die Go Ahead Eagles vor, wollte eine Spielwiederholung.

Streitpunkt war der Einsatz von Dean James, der als indonesisch-niederländischer Doppelstaatsbürger für die Südostasiaten spielt. Eine Doppelstaatsbürgerschaft mit einem Nicht-EU-Land ist in den Niederlanden nicht erlaubt.

NAC Breda klagte erfolglos beim niederländischen Verband (alle Infos hier nachlesen >>>).

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