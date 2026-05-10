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Endstand
1:4
1:2 , 0:2
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Tor und Vorlage! Paul Wanner glänzt bei Eindhoven-Sieg

Der Neo-ÖFB-Teamspieler ist maßgeblich am Auswärtserfolg seines Klubs beteiligt.

Tor und Vorlage! Paul Wanner glänzt bei Eindhoven-Sieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Paul Wanner befindet sich in Scorer-Laune!

Der Neo-ÖFB-Teamspieler avanciert beim 4:1-Auswärtssieg von PSG Eindhoven bei den Go Ahead Eagles zum Matchwinner.

Wanner bereitet im zweiten Durchgang das 3:1 durch Ivan Perisic mustergültig vor, ehe er selbst in der 82. Minute für den Endstand sorgt. Die weiteren Treffer erzielen Perisic (19.) und Ricardo Pepi (45.+2).

Der 20-jährige Österreicher steht in dieser Saison damit in der Liga bei drei Toren und drei Vorlagen.

Eindhoven selbst liegt in der Tabelle mit 81 Punkten überlegen auf Platz eins. Der erste Verfolger, Feyenoord, hat 62 Zähler. Dort patzte am Sonntag Gernot Trauner beim Remis (Hier nachlesen >>>).

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