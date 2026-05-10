Trauner-Patzer bei Feyenoord-Remis

Feyenoord und Alkmaar trennen sich am 33. Spieltag der niederländischen Eredivisie 1:1.

Bereits in der ersten Spielminute leitet ein Fehlpass von ÖFB-Legionär Gernot Trauner den frühen Rückstand für Feyenoord Rotterdam ein.

AZ Alkmaar startet aggressiv in die Partie und setzt die Defensive früh unter Druck, wodurch der Fehler von Trauner im Spielaufbau erzwungen wird. Troy Parrott verwandelt alleine vor dem Tor zum 1:0.

Hadj-Moussa gleicht nach der Pause aus

Nach Seitenwechsel gelingt Hadj Moussa in der 57. Spielminute der Ausgleichstreffer für Feyenoord.

Bei diesem Stand bleibt es am Ende auch. Trauner spielt bei der von Robin van Persie trainierten Mannschaft durch.

Trotz der Punkteteilung liegt Feyenoord vier Punkte vor dem dritten Platz und fixiert damit die Vizemeisterschaft und einen damit verbundenen Champions-League-Fixplatz.

PSV steht bereits als Meister fest.