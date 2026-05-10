Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam FEY AZ Alkmaar AZ Alkmaar AZA
Endstand
1:1
0:1 , 1:0
  • Anis Hadj Moussa
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Trauner-Patzer bei Feyenoord-Remis

Gleich in der ersten Spielminute sorgt ein Fehlpass des ÖFB-Legionärs für ein Gegentor. Doch Feyenoord und Trauner kämpfen sich zurück.

Trauner-Patzer bei Feyenoord-Remis Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Feyenoord und Alkmaar trennen sich am 33. Spieltag der niederländischen Eredivisie 1:1.

Bereits in der ersten Spielminute leitet ein Fehlpass von ÖFB-Legionär Gernot Trauner den frühen Rückstand für Feyenoord Rotterdam ein.

AZ Alkmaar startet aggressiv in die Partie und setzt die Defensive früh unter Druck, wodurch der Fehler von Trauner im Spielaufbau erzwungen wird. Troy Parrott verwandelt alleine vor dem Tor zum 1:0.

Hadj-Moussa gleicht nach der Pause aus

Nach Seitenwechsel gelingt Hadj Moussa in der 57. Spielminute der Ausgleichstreffer für Feyenoord.

Bei diesem Stand bleibt es am Ende auch. Trauner spielt bei der von Robin van Persie trainierten Mannschaft durch.

Trotz der Punkteteilung liegt Feyenoord vier Punkte vor dem dritten Platz und fixiert damit die Vizemeisterschaft und einen damit verbundenen Champions-League-Fixplatz.

PSV steht bereits als Meister fest.

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