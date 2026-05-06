Greiml-Klub blitzt mit Gerichtsklage ab - Abstieg so gut wie fix

Aktuell ist ÖFB-Verteidiger Leo Greiml bei NAC Breda an der Schulter verletzt. Sein Klub sorgt derweil auch abseits des Rasens für Aufsehen.

Der Verein ging gegen die Wertung der 0:6-Pleite gegen die Go Ahead Eagles vor, wollte eine Spielwiederholung. Streitpunkt war der Einsatz von Dean James, der für Indonesien aufläuft.

Eine Doppelstaatsbürgerschaft mit einem Nicht-EU-Land ist in den Niederlanden nicht erlaubt. Es fehlte demnach eine offizielle Arbeitserlaubnis.

NAC Breda klagte beim niederländischen Verband, dieser erkannte zwar die Regelwidrigkeit an, wies die Klage aber zurück. Begründet wurde dies damit, dass sich weder Spieler noch Klub über den Verstoß im Klaren waren.

Abstieg steht kurz bevor

Breda ging weiter dagegen vor, blitzt jetzt aber auch beim Gericht in Utrecht ab, akzeptiert auch das Urteil.

In den Niederlanden kann aufgeatmet werden. Die Liga befürchtete ein Chaos, aufgrund weiterer Klagen sei sogar ein Ligaabbruch möglich gewesen. Von einem derartigen Fall seien mehr als 130 Spiele betroffen.

Für den Greiml-Klub sieht es derweil düster aus. Als Vorletzter mit 25 Punkten fehlen zwei Spieltage vor Schluss sechs Zähler auf das rettende Ufer, der Abstieg ist so gut wie besiegelt.