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ÖFB-Legionär erzielt Premierentor in Bosnien
Dominik Prokop trifft erstmals für seinen neuen Klub in der Liga. Zeljeznicar gewinnt klar gegen das Schlusslicht.
Im zehnten Ligaspiel gelingt Dominik Prokop sein erstes Tor für Zeljeznicar Sarajevo.
Beim 3:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Sloga Meridian trifft der Ex-Austrianer zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 69. Minute. In der Meisterschaft liegt Zeljeznicar drei Runden vor Schluss auf Platz fünf.
Prokop wechselte im vergangenen Winter nach Bosnien-Herzegowina. Im Pokal erzielte der Mittelfeldspieler bereits ein Tor für seinen neuen Klub.