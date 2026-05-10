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ÖFB-Legionär erzielt Premierentor in Bosnien

Dominik Prokop trifft erstmals für seinen neuen Klub in der Liga. Zeljeznicar gewinnt klar gegen das Schlusslicht.

ÖFB-Legionär erzielt Premierentor in Bosnien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Im zehnten Ligaspiel gelingt Dominik Prokop sein erstes Tor für Zeljeznicar Sarajevo.

Beim 3:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Sloga Meridian trifft der Ex-Austrianer zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 69. Minute. In der Meisterschaft liegt Zeljeznicar drei Runden vor Schluss auf Platz fünf.

Prokop wechselte im vergangenen Winter nach Bosnien-Herzegowina. Im Pokal erzielte der Mittelfeldspieler bereits ein Tor für seinen neuen Klub.

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