ÖFB-Stürmer wechselt in die Niederlande

Nicolas Binder verlässt Bundesliga-Absteiger SK Austria Klagenfurt und wechselt zum niederländischen Zweitligisten SC Cambuur. Dort unterschreibt der 23-jährige Stürmer einen Vertrag über zwei Jahre mit der Option auf eine weitere Saison.

"Nicolas ist für jemanden seiner Größe auch noch ziemlich technisch versiert und damit vielseitig einsetzbar. Was sein Profil angeht, passt er in dieser Hinsicht gut zu dem, was wir von unseren Stürmern erwarten, und zusammen mit seiner Bereitschaft, hart zu arbeiten, sind wir sehr froh über seine Verpflichtung", sagt Cambuurs Technischer Direktor Lars Lambooij über den 1,93 Meter großen Angreifer.

Die "Gelb-Blauen" landeten in der abgelaufenen Saison auf dem dritten Tabellenplatz, mussten sich in den Playoffs um den Aufstieg aber schon in Runde eins geschlagen geben.

Binder wurde beim SK Rapid ausgebildet und wechselte im Jänner 2023 nach Klagenfurt. In der Saison 2024/25 lief er in der ADMIRAL Bundesliga 26-mal für die Kärntner auf (drei Tore, drei Vorlagen).

Onze nieuwe spits: 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿! 🙌



De 23-jarige Oostenrijker heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen, met een optie voor nog een seizoen. — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) June 6, 2025