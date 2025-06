Niederlande-Export Dario Grujcic könnte schon bald Teamkollege von Julius Ertlthaler sein.

Der ÖFB-Legionär in Diensten von Fortuna Sittard soll kurz vor einem Wechsel zu Wisla Krakau stehen, wie das polnische Portal "Meczyki" berichtet.

Zu wenig Spielzeit

In der vergangenen Saison kam Grujcic in der niederländische Eredivisie auf 14 Einsätze, stand dabei aber nur zweimal in der Startelf. Beim polnischen Traditionsverein, der die Rückkehr aus der zweiten in die erste Liga anpeilt, soll der Defensivspieler wieder auf mehr Spielzeit kommen.

Grujcic wechselte im Vorjahr nach dem Abstieg mit Austria Lustenau in die Niederlande, in Österreich war er zuvor auch für den FC Dornbirn und Wacker Innsbruck aktiv.