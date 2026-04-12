NEC Nijmegen NEC Nijmegen NIJ Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam FEY
Endstand
1:1
0:1 , 1:0
  • Danilo
  • Ayase Ueda
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nach langer Leidenszeit: Trauner feiert Verletzungs-Comeback

Fast ein Jahr lang bestritt der ÖFB-Verteidiger kein Spiel mehr. In der Eredivisie steht Trauner nun erstmals wieder am Feld.

Nach langer Leidenszeit: Trauner feiert Verletzungs-Comeback Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Endlich!

Gernot Trauner ist nach fast einem Jahr wieder zurück auf dem Platz. Beim 1:1 zwischen Feyenoord und NEC Nijmegen wird der ÖFB-Verteidiger in der Nachspielzeit (90+3.) eingewechselt. Bitter für den Klub aus Rotterdam: Vier Minuten später glich Nijmegen noch zum 1:1 aus.

Mit dem Kurzeinsatz spielt Trauner zum ersten Mal in dieser Saison. Achillessehnenprobleme setzten den 34-Jährigen seit Juni 2025 außer Gefecht. Mitte Mai 2025 bestritt er sein letztes Pflichtspiel, im März letzten Jahres stand er zuletzt für den ÖFB auf dem Feld.

Mehr zum Thema

Friedl-Rot und Schmid-Tor in Unterzahl! Werder verliert in Köln

Friedl-Rot und Schmid-Tor in Unterzahl! Werder verliert in Köln

Deutsche Bundesliga
ÖFB-Legionär Klarer trifft bei Birmingham-Sieg

ÖFB-Legionär Klarer trifft bei Birmingham-Sieg

International
1
ÖFB-Legionär mit Vorlage und Verletzung! 96 springt auf Rang drei

ÖFB-Legionär mit Vorlage und Verletzung! 96 springt auf Rang drei

International
Kantersieg trotz vergebenem Elfer! Stuttgart schießt HSV ab

Kantersieg trotz vergebenem Elfer! Stuttgart schießt HSV ab

Deutsche Bundesliga
Manchester City schlägt Chelsea klar und bleibt dran

Manchester City schlägt Chelsea klar und bleibt dran

Premier League
Premier League LIVE: FC Chelsea - Manchester City

Premier League LIVE: FC Chelsea - Manchester City

Premier League
Last-Minute-Wende für Glasner, De Zerbi verliert Debüt

Last-Minute-Wende für Glasner, De Zerbi verliert Debüt

Premier League
8

Kommentare

Fußball Fußball International Niederlande (Fußball) Eredivisie Gernot Trauner Feyenoord Rotterdam NEC Nijmegen ÖFB-Legionäre