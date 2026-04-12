Endstand
1:10:1 , 1:0
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Danilo
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Ayase Ueda
NEWS
Nach langer Leidenszeit: Trauner feiert Verletzungs-Comeback
Fast ein Jahr lang bestritt der ÖFB-Verteidiger kein Spiel mehr. In der Eredivisie steht Trauner nun erstmals wieder am Feld.
Endlich!
Gernot Trauner ist nach fast einem Jahr wieder zurück auf dem Platz. Beim 1:1 zwischen Feyenoord und NEC Nijmegen wird der ÖFB-Verteidiger in der Nachspielzeit (90+3.) eingewechselt. Bitter für den Klub aus Rotterdam: Vier Minuten später glich Nijmegen noch zum 1:1 aus.
Mit dem Kurzeinsatz spielt Trauner zum ersten Mal in dieser Saison. Achillessehnenprobleme setzten den 34-Jährigen seit Juni 2025 außer Gefecht. Mitte Mai 2025 bestritt er sein letztes Pflichtspiel, im März letzten Jahres stand er zuletzt für den ÖFB auf dem Feld.